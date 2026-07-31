מועצת השלום פרסמה היום (שישי) את מפת הדרכים המלאה לסיום המלחמה ברצועת עזה, מסמך שלפיו פירוק חמאס מנשקו אינו מהווה את יעד הסיום של התהליך, אלא שלב בדרך למהלך מדיני רחב יותר שבסיומו תיסלל הדרך להקמת מדינה פלסטינית.

כבר בסעיף הפותח של המסמך נקבע כי מטרת התוכנית היא לא רק להביא לסיום הלחימה, אלא גם "לקדם מסלול פוליטי אמין שיוביל להגדרה עצמית ומדינה". בהמשך מוגדר היעד הסופי של התהליך כ"יצירת תנאים הולמים למסלול אמין להגדרה עצמית ומדינה פלסטינית".

על פי המתווה, כלל הסמכויות האזרחיות והביטחוניות ברצועת עזה יועברו לידי גוף פלסטיני חדש - "הוועדה הלאומית לניהול עזה", ממשלת טכנוקרטים שתהיה אחראית לניהול הרצועה. חמאס ושאר הארגונים הפלסטיניים יתחייבו שלא להתערב בעבודתה, בעוד שהממשלה החדשה תהיה הגוף היחיד שיוסמך להחזיק בנשק ולשלוט במנגנוני הביטחון.

עוד קובע המסמך כי תוקם ועדת אימות בינלאומית שתפקח על יישום ההסכם, ולצידה יפעל כוח ייצוב בינלאומי שיחצוץ בין כוחות צה"ל לבין האזורים שיועברו לשליטת הממשל הפלסטיני, יאבטח את הסיוע ההומניטרי ויסייע בהקמת משטרה פלסטינית חדשה.

במקביל נקבע כי צה"ל ישלים נסיגה הדרגתית מרצועת עזה בהתאם ללוח זמנים מוסכם, תוך התחייבות כי לא יבוצעו צעדים שיאלצו תושבים לעזוב את הרצועה. שיקום עזה יתבצע באמצעות מנגנון משותף של מנהלת השלום והממשלה הפלסטינית החדשה.

המסמך מעגן גם את עקרון "רשות אחת, חוק אחד, נשק אחד", שבמסגרתו יפורקו המיליציות החמושות ותשתיות הטרור, אך השליטה באמצעי הלחימה שייוותרו תהיה בידי הממשלה הפלסטינית בלבד, ולא תועבר לישראל או לגורם זר.

לפי מפת הדרכים, המעבר בין שלבי התוכנית יותנה באישור ועדת האימות הבינלאומית, כאשר היעד המדיני הסופי מוגדר באופן מפורש כהשלמת התנאים הנדרשים לקידום הקמתה של מדינה פלסטינית.

גורם מדיני מסר כי ישראל הבהירה שלא תהיה כל נסיגה של צה"ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס וקרא לנתניהו שלא להתחייב להפסקת חיסולי מחבלי חמאס, שכן הדבר יאפשר לארגון להתארגן מחדש. עוד הוסיף כי החיסולים ברצועת עזה חייבים להימשך, לצד קידום עידוד ההגירה, וכי "ישראל חייבת לנצח".