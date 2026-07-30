רועה צאן מגבעת תדהר שהוקמה לפני מספר חודשים בואדי זרקא שבמערב בנימין, יצא אתמול (רביעי) עם עדרו לשטחי המרעה ועצר למנוחה קצרה במבצר ארטבא - מבצר חשמונאי עתיק השוכן בסמוך לגבעה, שהיה עד לאחרונה בשליטה ערבית מלאה.

במהלך רעיית הצאן הבחין במערה עתיקה שפתחה היה מוסווה בצמחייה גבוהה. כשנכנס לבדוק אותה גילה שזו שימשה כמטווח מאולתר של מחבלים שהגיעו ככל הנראה מהכפר דיר אבו משעל הסמוך, וניצלו את העובדה שזו שוכנת מתחת האדמה ובולעת את קולות הירי.

"באתי להמשיך עם העדר ופתאום ראיתי מערה שהפתח שלה היה מוסתר יחסית", תיאר הרועה, איתן אנטמן. "מסקרנות נכנסתי לראות, ולא ציפיתי שזה מה שאמצא שם. "כתובות בערבית היו מרוססות על הקירות, ומטרה מאולתרת מחתיכת פאנל הועמדה בקצה המערה כשעליה מקבץ ברור של חורי ירי. התחלתי לחפש יותר ומצאתי בין האבנים במערה הרבה קליעים שנורו והתפזרו. מה שהפתיע אותי שלא היו שום תרמילים. מישהו הקפיד לאסוף את הכל כדי לטשטש עקבות".

"כששלחנו אחרי זה את התיעודים למערכת הביטחון, הסבירו לי אחד הגורמים שהקליעים שאיתרתי במערה היו מורכבים מכמה סוגי תחמושת, ביניהם כדורי הולו-פוינט שנחשבים לתחמושת יקרה וקטלנית הרבה יותר. עד לפני חודש ערבים עוד הסתובבו בהר הזה חופשי, אבל ב"ה מאז שהגבעה התבססה הם כבר לא מתקרבים לאזור", סיפר אנטמן.

"הממצא המדאיג שאיתר היום רועה הצאן של גבעת תדהר, ממחיש את עומק ההפקרות ששררה בואדי זרקא בחסות הסכמי אוסלו לאחר שהוגדר כשטח B", מסרו במנהלת גבעות החזית שמאגדת שורת גבעות ביהודה ושומרון. "בחצי היובל האחרון הפך האזור לקן טרור בשליטה ערבית מלאה, והאויב התרגל לחוש במקום כבעל הבית מבלי להיתקל בנוכחות אזרחית או צבאית. היעדר הנוכחות היהודית היה הרה אסון".

"חברי גרעין גבעת תדהר שעלו לקרקע בחודשים האחרונים בקצהו המערבי של ואדי זרקא, פועלים לתקן את המצב הזה ומחוללים פלאים בשטח. איתור המטווח ששימש את המחבלים, הוא רק חלק מהשינוי שחווה האזור כחלק מפעילות מאומצת. אנו מקווים ומאמינים שתוך זמן קצר ישוב הביטחון לשרור בואדי שגדוש במעיינות מרהיבים, ואת המחבלים שהילכו על ההרים יחליפו רועי הצאן היהודים", הוסיפו במנהלת.