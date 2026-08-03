רס"ן (מיל') יצחקי גליק, ממייסדי תנועת "אל הדגל", מתח ביקורת חריפה על הודעת שר הביטחון ישראל כ"ץ בשידור חי על החלפת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט.

בראיון לערוץ 7 טען כי מדובר במהלך הפוגע בצה"ל ובאמון הציבור, שלדבריו מונע משיקולים פוליטיים ולא משיקולים מקצועיים.

לדברי גליק הראיון של השר כ"ץ הוא "חלק מהמשך פירוק המערכת הצבאית והפגיעה בצה"ל בגלל שיקולים פוליטיים נטו". הוא הוסיף כי מדובר במקרה "מביך במיוחד", שאינו קשור למחלוקת בין ימין לשמאל אלא ל"חוסר מנהיגות", כלשונו.

גליק שיבח את האלוף ותיאר אותו כאחד המפקדים המוכשרים בצה"ל. לדבריו, המבצעים שהוביל ביהודה ושומרון בשנתיים האחרונות נגד הטרור הפלסטיני היו רחבי היקף ומשמעותיים במיוחד, ואמר כי "מה שאבי בלוט עשה בשנתיים האחרונות ביהודה ושומרון... זה חומת מגן פי עשר. הוא פשוט עשה את זה בשקט, ביעילות, ונלחם בטרור".

בהמשך התייחס גליק גם לשיתוף הפעולה בין בלוט לבין השר בצלאל סמוטריץ' בקידום נקודות התיישבות. לדבריו, כאשר מדובר בנקודות שנועדו לחזק את ביטחון ההתיישבות ונעשות בתיאום עם צה"ל, תנועת "אל הדגל" תומכת בכך. עם זאת, הוא הביע אכזבה מכך שלדבריו לא נשמעה תגובת גיבוי מהירה מצד הנהגת הציונות הדתית לאחר הודעת שר הביטחון, ואמר כי יש לתמוך באנשי המקצוע "לא בגלל הכיפה שעל הראש שלהם, אלא בגלל המעשים שלהם".

בהתייחס למתיחות סביב פעילות צה"ל מול אלימות יהודית ביהודה ושומרון, ביקש גליק להבחין בין ההתיישבות לבין פעולות של אזרחים הנוטלים את החוק לידיהם. לדבריו, "הפעלת הכוח במדינת ישראל שמורה רק לגורמים מטעם מדינת ישראל - צה"ל, המשטרה והשב"כ", והוסיף כי כל אלימות שאינה במסגרת הגנה עצמית מנוגדת לחוק.

לדבריו, תנועת "אל הדגל" מתנגדת לכל לקיחת החוק לידיים ותומכת באכיפת החוק גם כאשר מדובר בעבריינות אידיאולוגית. הוא הביע אמון בשיקול דעתו של בלוט בקבלת ההחלטות הביטחוניות ביהודה ושומרון, ואמר כי הן מתקבלות "על בסיס מידע" ומתוך מטרה לשמור על הביטחון ועל שלטון החוק. עוד הוסיף כי "הגמגום שאנחנו שומעים מההנהגה הנוכחית רק מוכיח את העיוות ואת הפירוק המוחלט של כל מה שאנחנו גדלנו עליו בציונות הדתית. יש ממלכה, יש מדינה, יש ריבון... אבל בשום פנים ואופן לא לוקחים את החוק לידיים, לא מקימים מדינה בתוך מדינה ולא מקימים פלנגות אל מול הצבא".