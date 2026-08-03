היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עיכבה היום (שני) לחקירה חבר כנסת לשעבר, המשמש כיום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, קבלן מוכר ואנשי עסקים נוספים, בחשד לפרשת הונאת נדל"ן רחבת היקף.

על פי החשד, הקבלן, המצוי בהליכי פשיטת רגל מאז שנת 2012, הסתיר את זכויותיו בנכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והבריח נכסים שהיו בשליטתו, תוך הפרת חובתו לדווח עליהם במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

במסגרת החקירה עלה החשד כי הנכסים נמכרו למקורבים במחירים נמוכים משמעותית משוויים, ולאחר מכן נמכרו לצדדים שלישיים במחירי שוק. על פי החשד, התמורה הועברה בחזרה לקבלן, בעוד המעורבים קיבלו תמורה כספית עבור חלקם במהלך.

במשטרה מסרו כי ממצאי החקירה מצביעים על דפוס פעולה "מתוחכם ושיטתי" שנועד להסתיר נכסים מהרשויות ולהפיק רווחים של עשרות מיליוני שקלים.

עם המעבר לחקירה הגלויה ביצעו החוקרים תפיסת רכוש בהיקף נרחב, כחלק מהיערכות לחילוט אפשרי במסגרת ההליך המשפטי. החקירה נמשכת.