מרים דרדיק, אשתו של טל ינון דרדיק, העצור מכוח צו מנהלי פנתה היום (שני) במכתב פומבי לראשי הרשויות ביהודה ושומרון.

דרדיק קראה להם לפעול מול אלוף הפיקוד ושר הביטחון ישראל כ"ץ נגד השימוש בצווים מנהליים כלפי מתיישבים.

במכתבה כתבה דרדיק, "בעלי טל ינון עצור כבר למעלה מחודש כתוצאה מצו מנהלי דרקוני שהוצא כנגדו, ושובת רעב בכלא כבר 29 יום. בעלי נמצא כעת בסכנת חיים! רק הבוקר נמדדו בגופו 34 מעלות חום ו־42 פעימות לב בדקה בלבד".

עוד הוסיפה, "רק נגדנו תושבי יו"ש מוציאים צווים מנהליים בלי משפט, בלי ראיות, בלי חקירה ובלי כתב אישום. בעלי אינו יודע במה הוא חשוד, ולא עומדת לו שום דרך להוכיח את חפותו - בה הוא ומשפחתו בטוחים בנחרצות. אני מבקשת מכם לפעול בדחיפות מול אלוף הפיקוד ושר הביטחון, ולשים סוף להתעמרות הזו שמעבירה את כולנו מסכת ייסורים קשה".

דרדיק חתמה את מכתבה במילים, "איננו מוכנים להיות אזרחים סוג ב'. בעלי נלחם לא רק בשביל עצמו, אלא למען זכויותיהם של כלל המתיישבים. כמנהיגי הציבור ביהודה ושומרון, נדרשת מכם בשעה זו מנהיגות שתבטל אחת ולתמיד את האפליה הבוטה הזו כנגד ציבור המתיישבים. בצפייה לישועה קרובה".

הבוקר, בעקבות מצבו הרפואי של דרדיק, נכנס לבית המעצר רופא מומחה מטעם משפחתו כדי לעמוד על מצבו הרפואי, לאחר שכניסתו תואמה ואושרה בידי שירות בתי הסוהר. בארגון חוננו הזכירו כי לפני כשבוע הורה שר הביטחון ישראל כ"ץ לבטל את הצו המנהלי נגד דרדיק, לאחר שוועדת הערעורים ביהודה ושומרון קבעה כי הצו אינו ישים, אולם אלוף פיקוד המרכז והפרקליטות הגישו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד החלטת הוועדה.

בארגון חוננו תקפו את הגשת הערר ומסרו, "אלוף הפיקוד החליט להילחם בדרג הנבחר, זו כבר לא רק רמיסת זכויות, זו גם פגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובסדרי השלטון. אנו קוראים לשר כ"ץ להפעיל את סמכותו, ולא לאפשר לשלטון הפקידים לנהל את המדינה". עוד נמסר כי שורת רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור הביעו תמיכה בדרדיק, ובהם הרב אורי שרקי שקרא לשחררו ואמר כי אם הוא חשוד בעבירות על החוק יש להעמידו למשפט, וכי המשך מעצרו מהווה לדבריו הפליה בוטה כלפי מתיישבי יהודה ושומרון.