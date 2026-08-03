שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק פנו במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני ביטחוני ולעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לרצועת עזה.

השניים דורשים לקבל החלטת קבינט שתבלום את יישום "מפת הדרכים" שפרסמה מועצת השלום, ולחייב את הגוף הבינלאומי לתקן את המתווה כך שיעמוד ביעדי המלחמה ובהתחייבויות שניתנו לישראל.

המכתב המלא שנשלח לראש הממשלה

במכתבם טוענים חברי הקבינט כי המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג לשרים במהלך דיוני הקבינט.

לדבריהם, ההחלטות התקבלו על בסיס מידע שאינו תואם את נוסח מפת הדרכים שפורסמה בסוף השבוע, ולכן נדרש דיון מחודש וקבלת החלטות שימנעו, לדבריהם, "מצב ביטחוני מסוכן" ברצועת עזה.

לטענת סמוטריץ' וסטרוק, מפת הדרכים אינה מבטיחה פירוז מלא של הרצועה, שכן אמצעי הלחימה לא יושמדו או יוצאו ממנה אלא יועברו לאחריות גוף פלסטיני חדש.

בנוסף, הם טוענים כי המתווה מאפשר נסיגה הדרגתית של צה"ל עוד לפני השלמת הפירוז, בניגוד לעיקרון שלפיו נסיגה תתבצע רק לאחר פירוק מלא של יכולות הטרור.

השניים מותחים ביקורת גם על קביעת המסמך שלפיה החוק שיחול ברצועה יהיה חוק הרשות הפלסטינית, ועל שינוי ייעודו של כוח ה-ISF, שלדבריהם לא יפעל נגד ארגוני הטרור אלא יפריד בין כוחות צה"ל לבין הגוף הפלסטיני החדש.

עוד הם מתריעים מפני הקמת ועדת אימות בינלאומית חדשה, שלטענתם לא הוצגה לקבינט ועלולה לפעול בניגוד לאינטרסים הביטחוניים של ישראל.

עוד נטען כי המסמך אינו מתנה את שיקום הרצועה בהשלמת הפירוז, אינו כולל מנגנוני פיקוח מספקים על חומרי הבנייה, ומציב מחדש את הקמת המדינה הפלסטינית כיעד מדיני.

לפיכך דורשים סמוטריץ' וסטרוק כי ישראל תודיע שאינה מקבלת את מפת הדרכים בנוסחה הנוכחי, תכנס בדחיפות את הקבינט המדיני ביטחוני ותמנע את כניסת כוח ה-ISF לרצועת עזה עד לתיקון המתווה.

גורם מדיני הגיב ומסר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהקו הנוכחי ברצועת עזה, והדגיש כי צה"ל ימשיך לפעול לסיכול איומים על אזרחי ישראל ועל הכוחות הפועלים ברצועה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "מברך את השר סמוטריץ' שחזר בו מתמיכתו בקבינט בהכנסת מועצת השלום לעזה, ומצטרף אליי בהתנגדות הנחרצת למהלך המסוכן. מראש היה ברור כי אף כוח בינלאומי לא יעשה עבורנו את העבודה בעזה - את חמאס רק מדינת ישראל תוכל להשמיד. אפנה לראש הממשלה בהקדם בדרישה להביא את ההסכם להצבעה בכנסת - ולא להותירו במחשכים".