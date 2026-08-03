שירות הביטחון הכללי שחרר היום (שני) ממעצר מנהלי את ג'יבריל זביידי, תושב ג'נין ובכיר בפת"ח ואחיו של זכריא זביידי, שכיום עומד בראש רשות האסיר ברשות הפלסטינית.

לפי גורם ביטחוני ששוחח עם "וואלה", ג'יבריל זביידי היה נתון במעצר מאז שנת 2023. במהלך התקופה הוארך צו המעצר המנהלי נגדו מספר פעמים לאחר דיונים בבית המשפט, אולם לאחר שפג תוקפו של הצו הוחלט לשחררו.

אחיו, זכריא זביידי, נחשב בעבר לאחד ממנהיגי גדודי חללי אל-אקצא ונבחר בהמשך לייצג את האסירים המשוחררים במועצת פת"ח.

בעבר קיבל חנינה במסגרת הסכם המבוקשים, אך בהמשך שב לפעילות טרור, נעצר מחדש, נמלט מכלא גלבוע יחד עם חמישה אסירים נוספים ונתפס ימים לאחר מכן.

זכריא זביידי שוחרר במסגרת עסקת החטופים בינואר אשתקד. הוא היה אחראי למאות פעולות טרור נגד ישראלים, ובהן הפיגוע בסניף הליכוד בבית שאן בשנת 2002, שבו נרצחו שישה בני אדם.