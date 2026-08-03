בדיון מעקב שהתקיים היום (שני) אצל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הוצגו נתונים חדשים המלמדים על עלייה משמעותית במספר החרדים שהתגייסו לצה"ל בשנת הגיוס 2025.

ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם (תומכ"א), תא"ל שי טייב, הציג כי בשנת הגיוס החולפת התגייסו 4,298 חרדים, לעומת 2,811 בשנת הגיוס 2024 - עלייה של 53%.

הנתון משקף המשך מגמת עלייה שנרשמה בשנים האחרונות, לאחר שבין השנים 2018 ל-2022 עמד מספר המתגייסים החרדים על כ-1,700 עד 1,800 בשנה. בשנת 2023 עלה המספר לכ-2,200, וב-2024 לכ-2,800.

69% מהמתגייסים שובצו במסלולים ייעודיים לחרדים - גידול של כ-1,200 מתגייסים לעומת השנה הקודמת. עוד עולה מהנתונים כי 22% מהמתגייסים שובצו בתפקידי לחימה, 58% בתפקידים טכנולוגיים, תומכי לחימה ומסלולי הכשרה שונים, וכ-20% טרם שובצו.

בצה"ל ציינו כי היקף הגיוס בשנת 2025 מתקרב ליעד של 4,800 מתגייסים שנכלל במתווה חוק הגיוס שקידמה בעבר הקואליציה. זאת, לאחר שבדיון בוועדת החוץ והביטחון בסוף חודש יוני העריך תא"ל טייב כי מספר המתגייסים יעמוד על כ-3,500 בלבד.

לצד העלייה במספר המתגייסים, בדיון הוצגו גם נתונים שלפיהם מספר החרדים המוגדרים כמשתמטים עומד כיום על כ-72 אלף. לפי הנתונים, גיוסם של 4,298 חרדים מהווה כ-30% ממחזור גיוס חרדי ממוצע של בני 18, המונה כ-14 אלף צעירים.

בצה"ל מעריכים כי צורכי הכוח המינימליים של הצבא מחייבים תוספת של כ-12 אלף חיילים מדי שנה, מהם כ-60% לתפקידי לחימה.