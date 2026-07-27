ראש מועצת בית אל שי אלון סיפר בשיחה עם ערוץ 7 על ההכנות למופע השנתי הגדול ביישוב שייערך בי"א באלול, 24 באוגוסט, בהשתתפות שולי רנד ובן צור.

לצד החגיגה המוזיקלית, אלון רואה באירוע גם המשך למסורת ארוכת שנים ואמצעי לחיזוק הרוח בתקופת המלחמה.

לדברי אלון, הרעיון לקיים אירוע גדול דווקא בבית אל נולד מזיכרונות הילדות שלו מהפסטיבל בגוש קטיף. "כשהייתי ילד, היינו נוסעים באופן שיטתי כל שנה לגוש קטיף", סיפר, ותיאר את אווירת החג שחווה שם ואת ההחלטה שאם תהיה לו הזדמנות בעתיד - ינסה ליצור מסורת דומה.

עם השנים, ולאחר שהפך לראש המועצה, החל הרעיון לקרום עור וגידים בבית אל. מבחינתו, לא מדובר רק בהופעה שמתקיימת ביישוב אלא באירוע שמבקש ליצור אווירה מקומית מיוחדת, "מגיע שאירוע יהיה פה. ויש פה משהו מאוד מיוחד".

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אלון סיפר כי גם אמנים שהופיעו במקום הרגישו את האווירה הייחודית. לדבריו, אברהם פריד, שהופיע בבית אל כמה פעמים, אמר לו, "יש לי פה אנרגיות, יש אנרגיות במקום הזה", והשנה מצטרפת לחגיגה גם חנוכת אמפי חדש ביישוב.

אחת השאלות שמלוות את הפקת האירוע מדי שנה היא כיצד לבחור אמנים שיתאימו לאוכלוסייה המגוונת בבית אל. השנה נבחרו שולי רנד ובן צור, שילוב שלדברי אלון נועד לחבר בין קהלים וגילים שונים, תוך שמירה על קו מוזיקלי בעל תוכן רוחני.

"כל שנה אנחנו שוברים את הראש לפני מי אנחנו מביאים", אמר אלון. לדבריו, הקו המנחה הוא להעניק לציבור "משהו רוחני", ובמקביל ליצור שילובים בין מזרח ומערב ובין צעירים למבוגרים.

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הבחירה בשולי רנד נועדה, בין היתר, לפנות לקהל שמכיר אותו ואת יצירתו לאורך השנים, בעוד בן צור מושך לדבריו קהל צעיר יותר. אלון סיפר כי הדבר ניכר כבר בהזמנות הכרטיסים, והביע תקווה ששני הקהלים יגיעו וישמחו יחד באותו ערב.

מעבר למוזיקה, אלון מייחס לאירוע משמעות מיוחדת על רקע התקופה הביטחונית. "בסדר היום שלנו זה לייצר שגרת חירום", אמר, והוסיף כי אף שהמלחמה טרם הסתיימה, ישנם רגעי הפוגה שבהם "המוזיקה היא מרפא, היא מחזקת, היא נותנת הרבה כוחות".

לדבריו, חיילי צה"ל מוזמנים לאירוע ללא תשלום, וגם קצינים צפויים להשתתף בו. "אנחנו כאן, אנחנו שמחים, אנחנו מאמינים בצדקת דרכנו", אמר אלון, והוסיף כי מבחינתו היציאה לאירועים, לנופש ולמעיינות באזור נועדה לאפשר לתושבים להחליף כוחות ולהמשיך הלאה.

בשיחה התייחס ראש המועצה גם לשאלה שמלווה את צמיחתה של בית אל - מתי תהפוך לעיר. לדבריו, לאחר הליך שנמשך שנים התקבל לאחרונה תחום השיפוט, וכעת המועצה פועלת לקידום הסכם גג.

על פי אלון, במסגרת ההסכם צפויות להתווסף לבית אל יותר מ-4,000 יחידות דיור. לדבריו, מהלך בהיקף כזה עשוי להביא את היישוב לשלש ואף לרבע את גודלו ולהתקדם בדרך להפיכתו לעיר.

אלון ביקש גם להודות לממשלת ישראל ולשר בצלאל סמוטריץ' על מהלכים שלדבריו קודמו בתחום ההתיישבות. את השיחה חתם בהודיה על ההתפתחויות האחרונות,

המופע יתקיים בי"א באלול, 24 באוגוסט, ופתיחת השערים תהיה בשעה 19:30 לרכישת כרטיסים למופע לחצו כאן