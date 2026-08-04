ועדת ההיגוי צפויה לאשר היום (שלישי) תקציב בהיקף של כ־113 מיליון שקלים לטובת קידום ופיתוח של יותר מ־70 אתרי מורשת ברחבי יהודה ושומרון.

התקציב גובש ביוזמת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'.

התוכנית כוללת שימור אתרים ארכיאולוגיים, ביצוע חפירות הצלה, פיתוח תשתיות, הנגשת אתרי מורשת לציבור הרחב, שדרוג דרכי גישה ושיפור חוויית המבקרים.

המהלך גובש על ידי מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, בשיתוף קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי וגורמי המקצוע במשרד האוצר, במסגרת יישום החלטות ממשלה שנועדו לחזק את תחום הארכיאולוגיה והשמירה על נכסי המורשת ביהודה ושומרון.

לדברי הגורמים המעורבים, ההשקעה צפויה לתרום הן לשימור אתרי המורשת והן לחיזוק התיירות באזור, באמצעות הנגשת האתרים לציבור הישראלי ולמבקרים מחו"ל.

סמוטריץ' הגדיר את המהלך "מעשה ציוני מן המעלה הראשונה", ואמר כי "עם שאין לו עבר - אין לו עתיד. אנו מקדמים מהלך היסטורי לחיזוק אתרי המורשת, לשימור ההיסטוריה של עם ישראל ולהעמקת הקשר שלנו לארץ ישראל".

עוד הוסיף כי "אתרי המורשת ביהודה ושומרון הם נכס לאומי מהמעלה הראשונה. במשך שנים רבות חלק מהאתרים לא זכו להשקעה מספקת, וכעת אנו פועלים לשמר, לפתח ולהנגיש אותם לכלל אזרחי ישראל ולמבקרים מהעולם". לדבריו, שיתוף הפעולה בין מינהלת ההתיישבות, משרד האוצר וקמ"ט ארכיאולוגיה מאפשר לקדם מהלכים משמעותיים שיחזקו את המורשת, התיירות ופיתוח האזור.