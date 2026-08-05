אולי עוד לא דאגנו לחתולים, אבל יש לנו 589 הישגים אחרים עבורכם 😼כנסו ללינק בביו של ה״בוֹט־

הקמפיין עולה מדרגה: מפלגת הציונות הדתית השיקה כלי דיגיטלי אינטראקטיבי חדשני, שנועד לאפשר לציבור הרחב, ובפרט למתלבטים, להכיר את עשיית המפלגה באופן אישי ומותאם לתחומי העניין שלהם

באמצעות שאלון קצר, בוחר המשתמש את הנושאים החשובים לו, ביניהם: ביטחון, כלכלה, חינוך, התיישבות, תיקון מערכת המשפט, מילואימניקים, זהות יהודית, בריאות הנפש, הנגב והגליל ועוד. לאחר מכן, נדרש המשתמש להזין את אזור מגוריו והמערכת מציגה עבורו את ההישגים הרלוונטיים מתוך מאגר של 589 סעיפי הצלחות והישגים שנרשמו במהלך ארבע השנים האחרונות.

השקת הפלטפורמה מלווה גם בחשיפת הלוגו החדש של הציונות הדתית, שעוצב ברוח צעירה, עכשווית ודינמית, כחלק מתהליך ריענון המותג וחיזוק הנוכחות הדיגיטלית של המפלגה.

המהלך כולו מלווה בסלוגן "לא עושים רעש. עושים". בהמשך לקמפיין "כן סמוטריץ'", במטרה לשים את הדגש על העשייה בפועל של נציגי המפלגה בקדנציה האחרונה.

בציונות הדתית מדגישים כי באמצעות "בוטריץ'" ניתן גם לשתף הישגים ברשתות החברתיות ולהצטרף למעגל המתנדבים והתומכים. המערכת נועדה להנגיש את המידע בצורה פשוטה, אינטראקטיבית ומותאמת אישית, ולאפשר לכל משתמש להכיר את תחומי הפעילות וההישגים הרלוונטיים עבורו.