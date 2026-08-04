אירוע חמור ומדאיג באשדוד: בחור צעיר מחצר פיטסבורג הותקף ונשדד בידי חבורת נערים שעה שצעד לבדו ברחובות העיר לפנות בוקר שבת האחרונה.

הקורבן נמנע מהגשת תלונה רשמית במשטרה בשל חששו מפני מעצר על עריקות מצה"ל, בעוד שאברכים שיצאו לסייע לו נתקלו באיומי שוקר חשמלי ומקלות.

האירוע הקשה התרחש לפנות בוקר שבת, בין השעות 02:45 ל-03:00, עת עשה הקורבן את דרכו לבדו אל ביתו שברובע ז', לאחר שהשתתף בטיש בבית המדרש של חסידות פיטסבורג.

כאשר הגיע לרחוב יצחק הנשיא - בסמוך לצומת הרובעים ג' ו-ו' בצד רובע ג' - נחסמה דרכו בפתאומיות בידי חמישה נערים.

על פי העדויות מהשטח, החבורה החלה להטריד את הבחור בשאלות קנטרניות. הבחור, שניסה לנהוג בדרכי שלום כדי להרגיע את הרוחות, השיב להם באדיבות, אך הדבר רק ליבה את החיכוך.

לפתע, ללא כל התגרות מצידו, דחף אותו אחד הנערים בעוצמה רבה אל עבר הכביש, ומעוצמת המכה עפו מעליו כובעו, כיפתו ומשקפיו. התוקפים נמלטו מהמקום כשהם לוקחים עמם את משקפיו היקרים, כשהם משאירים אותו חסר אונים על האספלט.

הבחור ההמום חזר ספוג טראומה אל חבריו בחסידות כדי לבקש עזרה, ושם נתקל במציאות עגומה נוספת: בשל היותו מוגדר עריק משירות צבאי, הוא חשש כי הגעה לתחנת המשטרה להגשת תלונה רשמית תביא באופן מיידי למעצרו ולהסגרתו לידי רשויות הצבא - מה שמנע ממנו לפנות אל רשויות החוק.

למרות הימנעותו של הקורבן מהגשת תלונה, מספר אברכים מהקהילה יצאו לשטח כדי לאתר את החשודים ולהשיב את משקפיו של הבחור.

אולם, כאשר איתרו את חברי החבורה מתחבאים מאחורי בניינים סמוכים, הללו שלפו מקלות ואף הציגו שוקר חשמלי שהכינו מבעוד מועד, תוך שהם משמיעים איומים בוטים וקללות גסות כלפי האברכים.

תושבים באזור מציינים כי בידי הרשויות קיימים אמצעים טכנולוגיים מלאים להגיע לזהות הפורעים בקלות רבה, שכן המרחב מרושת במצלמות אבטחה עירוניות ומשטרתיות, לצד מצלמות אבטחה של עסקים סמוכים הפונות ישירות למוקד האירוע - נתונים שעשויים להביא ללכידת החשודים אם המשטרה תחליט לפתוח בחקירה פנומנלית עצמאית.