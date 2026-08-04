גונן קליין, בן 66 מקיבוץ דגניה ב', שסבל מסרטן ערמונית גרורתי שהתפשט לעצמות ולאיברים נוספים, החלים לחלוטין ממחלתו לאחר שעבר טיפול חדשני במכון לרפואה גרעינית במרכז הרפואי זיו בצפת.

בדיקות ההדמיה שבוצעו לאחר סדרת הטיפולים לא הראו כל עדות למחלה, ורמת ה־PSA בדמו ירדה לאפס. הרופאים דיווחו כי גם הגידול הממאיר וגם הגרורות נעלמו לחלוטין.

בחדשות 12 דווח כי קליין טופל באמצעות לוטציום (Lutetium-177 PSMA), טיפול מתקדם המבוסס על רפואה ממוקדת. החומר הרדיואקטיבי נקשר לחלבון המצוי בריכוז גבוה על פני תאי סרטן הערמונית ומוביל את הקרינה ישירות אליהם, תוך צמצום הפגיעה ברקמות בריאות.

הטיפול, הניתן במסגרת סל הבריאות וללא צורך באשפוז, מיועד בעיקר לחולי סרטן ערמונית גרורתי שמחלתם התקדמה למרות טיפול הורמונלי או כימותרפי.

ד"ר ישראל סנדלר, מנהל המכון לרפואה גרעינית במרכז הרפואי זיו, הסביר כי ברוב המקרים הטיפול מצליח להאט את התקדמות המחלה ולשפר את איכות החיים, אולם במקרה של קליין נרשמה תגובה יוצאת דופן. לדבריו, "היתרון הגדול של הטיפול הוא היכולת לכוון את הקרינה באופן ממוקד וספציפי אל תאי הגידול".

במהלך הטיפול נעשה שימוש במערכת ההדמיה המתקדמת Veriton, מצלמת SPECT החדשנית היחידה מסוגה בישראל, המאפשרת תכנון מדויק של הטיפול ומעקב אחר תגובת המטופלים.

קליין תיאר את הרגע שבו קיבל את תוצאות הבדיקות: "עד כמה שזה נשמע בלתי נתפס, הבדיקות הראו שאין עוד עדות למחלה. זה רגע מרגש מאוד עבורי ועבור משפחתי". הוא קרא לגברים לבצע בדיקות דם לגילוי מוקדם של המחלה, שלדבריו עשויות להציל חיים.

אשתו, רבקה קליין, אמרה: "חשוב לנו שהציבור יידע שבמרכז הרפואי זיו יש טיפול כזה שיכול לעזור לחולי סרטן ערמונית גרורתי. אני מרגישה שזכיתי בבעלי מחדש".

מנהל המרכז הרפואי זיו, פרופ' סלמאן זרקא, ציין כי הפעלת השירות החדש בצפון נועדה להנגיש רפואה מתקדמת לתושבי הפריפריה ולאפשר להם לקבל טיפול חדשני סמוך לביתם, ללא צורך בנסיעות למרכז הארץ.