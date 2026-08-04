בג"ץ הורה לשר המשפטים יריב לוין להגיש הבהרה באשר לכוונתו להמשיך את הליך מינוי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), לאחר שהתברר כי ההליך צפוי להסתיים רק במהלך תקופת הבחירות לכנסת.

השופטים ביקשו מלוין להתייחס לשאלה כיצד ניתן יהיה לקדם את המינוי בתקופת ממשלת מעבר, בשים לב להלכות קודמות של בג"ץ שלפיהן על ממשלה בתקופה זו להימנע, ככלל, ממינויי בכירים ומהחלטות בעלות משמעות ארוכת טווח, אלא אם קיים צורך ציבורי חיוני המצדיק זאת.

הסוגיה עלתה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, עדכנה את בית המשפט כי המועד להגשת מועמדויות לתפקיד הוארך עד 16 באוגוסט. בעקבות הדחייה, צפויים שלבי הבחירה - ובהם הקמת ועדת האיתור, בחינת המועמדים והכרעת השר - להימשך עמוק לתוך תקופת הבחירות.

ההליך מתנהל במסגרת עתירה שהגישו התנועה לאיכות השלטון ולשכת עורכי הדין, המבקשות לבחון את חוקיות קידום המינוי בתקופת ממשלת מעבר.

בפסיקות קודמות קבע בג"ץ כי ממשלת מעבר מוסמכת להמשיך לנהל את ענייני המדינה מכוח עקרון הרציפות השלטונית, אולם עליה לנהוג באיפוק ובריסון. בפסיקה הודגש כי יש להימנע ככל האפשר ממינויי בכירים העלולים לכבול את שיקול דעתה של הממשלה שתקום לאחר הבחירות או לעורר חשש לשיקולים פוליטיים.

הדיון מתקיים על רקע החוק החדש שאושר בכנסת לפני כחודשיים, ולפיו מח"ש תופרד מהפרקליטות ותפעל כיחידה עצמאית במשרד המשפטים, הכפופה ישירות לשר המשפטים. החוק אושר למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה, ובמקביל תלויות ועומדות בבג"ץ עתירות המבקשות לבטל אותו או לעכב את כניסתו לתוקף.