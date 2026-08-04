משלחת חפירות בית הכנסת הגדול בוילנה צילום: ללא

חפירות ארכיאולוגיות שהתנהלו במהלך החודש האחרון בבית הכנסת הגדול בווילנה שבליטא חשפו במלואה את הבימה המרכזית של בית הכנסת.

באתר, המזוהה עם הרב מווילנה, אשר נהרס בידי השלטונות הנאציים ולאחר מכן הסובייטיים לפני כ-70 שנה, התגלו גם חלקים מאולם התפילה ומעזרת הנשים, רצפות צבעוניות ולוחיות מושבים.

המחקר והחפירות במתחם בית הכנסת והשולהויף מתקיימים מאז שנת 2011, וזו העונה השישית של המיזם מטעם חברת החפירות הליטאית ורשות העתיקות. העבודות מתבצעות במימון קרן רצון הטוב ובשיתוף הקהילה היהודית בליטא, במטרה לשמר את שרידי בית הכנסת, להציגם ולפתח את האתר לטובת הקהילה היהודית והציבור הרחב.

לדברי מנהלי החפירה, ד"ר ג'ון זליגמן מרשות העתיקות ויוסטינוס ראקאס מחברת החפירות הליטאית, "הסרת מבנה בית הספר הישן, שכיסה את בית הכנסת ההיסטורי, אפשרה לנו לחשוף לראשונה חלקים נרחבים ורצופים נוספים מלבו של המבנה: את אולם התפילה הראשי שרוצף ברצפות טרצו צבעוניות שעוטרו בדגמים פרחוניים וגיאומטריים, לוחיות נושאים שמות, ועוד ממצאים רבים שמאפשרים לנו היכרות מרגשת, כמעט אישית, עם האנשים שהתפללו כאן ועם חיי הקהילה שהתנהלו סביב בית הכנסת במשך מאות שנים".

לוחית כיסא בית כנסת - גיטל קלעצק צילום: ג'ון זליגמן, רשות העתיקות

בחפירות התגלו לוחיות רבות שסימנו את מושביהם הקבועים של המתפללים בבית הכנסת. על חלק מהן נרשמו שמות נשים שהתפללו בעזרת הנשים, על אחרות הופיעו שמות גברים, ולוחיות נוספות סימנו מושבים שיועדו לחברי אגודת צדקה גדולה שהייתה מעורבת בניהול הקהילה היהודית של וילנה.

אחת הלוחיות הבולטות סימנה מושב שנתרם בידי "גיטל קלעצק, אשתו של המנוח יחזקאל, שַׁמָּשׁ דמתא", כלומר שמש העיר. לפי החומר שנמסר, משפחת קלעצק הייתה משפחה עשירה ומיוחסת שהחזיקה בעסקים רבים ברחובות שסבבו את בית הכנסת, ויחזקאל שירת ככל הנראה בתפקיד ציבורי בקהילה וטיפל בעניינים מעשיים, בהודעות ובשליחויות מטעמה.

בין הממצאים הנוספים שנחשפו בלטה גם לוחית מתכת קטנה שעליה חרוטים עשרת הדיברות. הממצאים מצטרפים לעדויות על חיי הדת והקהילה שהתנהלו בבית הכנסת לאורך השנים.