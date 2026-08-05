על המחסור במיילדות בישראל הנמשך מזה שנים מספרת בראיון לערוץ 7מנכ"לית ארגון המיילדות, יובל יפה מושקוביץ, המציינת כי אמנם "המיילדות והצוותים הרפואיים עושים עבודה מדהימה בתנאים מאוד מורכבים", אך נתוני 2025 מלמדים על מחסור של עשרים אחוזים בתקני המיילדות.

לדבריה, בכל שנה מתווספות 150 מיילדות חדשות שהשלימו את חוק לימודיהן, אך אין תקנים שמאפשרים לבוגרות לימודי המיילדות להשתלב בעבודה. מושקוביץ מציינת כי המצוקה קיימת גם במחלקות אחרות, אך במחלקת היולדות הדברים מקבלים משמעות נוספת בהתייחס לבריאותן של היולדות ולבריאותם של היילודים.

לדבריה, בעוד כל יולדת צריכה לקבל שירות מיטבי, המציאות היא שכל מיילדת מטפלת במקביל בשלוש עד ארבע יולדות, כאשר המשמעות היא טיפול שאינו מסתכם ביולדת לבדה, אלא גם בתינוק ובמשפחה המלווה.

"מיילדת על ארבע נשים בו זמנית זו מציאות שלא ניתן לקבל אותה", אומרת מושקוביץ המדגישה את חשיבות הטיפול שמעבר לתמיכה ברגעי הלידה. הטיפול המלא והרצוי אמור לכלול ליווי משמעותי הרבה יותר, הכולל היכרות עם ההיסטוריה הרפואית של היולדת, הסבר מרגיע על התהליך הצפוי, היכרות עם עברה בלידות ואף עם ערכיה על מנת להתאים לה מעטפת רפואית ונפשית החשובה לא פחות.

עוד מציינת מושקוביץ כי המלצת ה-OECD היא מיילדת לכל יולדת ולעיתים אף שתי מיילדות לכל יולדת. ישנן מדינות כדוגמת הולנד שעומדות ברף הזה, אם כי נכון לזכור את היותה של ישראל אחת המדינות בעלות שיעור הפריון הגבוה ביותר, עובדה המשפיעה מטבע הדברים באופן דרמטי על היכולת להציב מספר רב של מיילדות לשירותן של היולדות.

על פי המידע שנאסף משנת 2025 על ידי התנועה לחופש המידע, לא די בכך שהתקנים חסרים, אלא שהתקנים הקיימים מתמלאים בבנות שירות, במזכירות רפואיות ובכוח עזר, ואלה עוסקות בסיוע שמסביב לעבודתה הישירה של המיילדת

לחוסר זה השלכות דרמטיות בהיבט הרפואי. מושקוביץ מציינת כי כאשר היולדת מקבלת פחות זמן עם המיילדת היא מקבלת פחות הסבר, פחות תמיכה ברגעי הצירים ופחות מענה מקצועי צמוד. לדבר יש השפעות המובילות ליותר התערבויות רפואיות בשעת הלידה, והדברים גולשים במה שמכונה 'מפל ההתערבויות', מאפידורל והלאה ללידות ואקום וניתוח קיסרי שיכולים היו להיחסך על ידי ליווי ראוי ונאות של מיילדת.

עוד מציינת מושקוביץ בדבריה את הסכום שאותו מעבירה המדינה לכל בית חולים על כל לידה, מעל 18,000 שקלים שלדבריה חייבים להיות מנותבים להרחבת תקני המיילדות ופחות למלונאות ולעיצוב הקירות בחדרי הלידה.