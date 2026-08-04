Russia-Ukraine War HORROR: Russian Drone Hunts Civilian, Man Narrowly Escapes Death | WION

המשטרה הלאומית של אוקראינה הודיעה כי אזרח נפצע באורח קשה לאחר שרחפן נפץ תקף אותו בעיר חרסון שבדרום המדינה.

לפי הודעת המשטרה, הפצוע פונה לבית החולים כשהוא סובל מפגיעת הדף קשה, זעזוע מוח, פציעות רסיסים ושברים בגפיים, ומצבו מוגדר קשה אך יציב.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראה סוחר ירקות בשוק מקומי מבחין ברחפן המתקרב לעברו ומנסה להימלט. הוא רץ אל מעבר לרכב מסחרי בניסיון למצוא מחסה, אך הרחפן משנה כיוון, מקיף את הרכב, ממשיך במרדף ומתפוצץ סמוך אליו.

על פי הדיווח, התקיפה אירעה ברובע טבריסקי שבצפון חרסון, אזור שבו עדיין מתקיימת פעילות אזרחית למרות הלחימה. לפי הרשויות באוקראינה, הרחפנים המשמשים לתקיפות משוגרים מהאזור שבשליטת רוסיה שמעבר לנהר הדניפרו.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, גינה את התקיפה וכתב כי מדובר ב"ספארי רחפנים" שמבצעת רוסיה נגד אזרחים. לדבריו, "רחפן רוסי צד בכוונה אדם שמכר ירקות והתפוצץ ממש לידו. העולם חייב לראות כל ראיה לכך שרוסיה איבדה את שפיותה ושחייליה נהנים מהרג ומהתעללות באזרחים. ללא לחץ על רוסיה ופגיעה ביכולותיה התוקפניות, לא ניתן יהיה לעצור את התופעה הזו".