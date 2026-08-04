הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר רואה באלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, מועמד לתפקיד ראש אגף המודיעין הבא, כך דווח בחדשות 13.

לפי הדיווח, שמו של בלוט נבחן במסגרת השיקולים לאיוש תפקיד ראש אמ"ן, והוא עשוי להחליף את האלוף שלומי בינדר. המהלך נשקל לקראת סיום כהונתו של בלוט כמפקד פיקוד המרכז.

הדיווח מתפרסם לאחר שמוקדם יותר השבוע התעוררה סערה בעקבות דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהודיע במהלך שידור חי בתוכנית "הפטריוטים" כי החליט לאשר את מינויו של האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז.

ההכרזה, שנעשתה על רקע ביקורת שהשמיע כ"ץ נגד בלוט, עוררה פרשנויות שלפיהן מדובר למעשה בהדחתו של מפקד הפיקוד.

הביקורת של כ"ץ הופנתה ברקע מחלוקת סביב סוגיית מעצרו של פעיל הגבעות טל ינון דרדיק, לאחר שאלוף פיקוד המרכז התנגד לשחרורו, בעוד גורמים המקורבים לדרדיק הפעילו לחץ על שר הביטחון לפעול בנושא.

בעקבות הסערה נפגש כ"ץ עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון בקריה בתל אביב, לדיון שעסק במצב הביטחוני, במאבק בטרור הפלסטיני ובהמשך קידום ההתיישבות. במהלך הפגישה התייחס השר לפרסומים והבהיר כי בלוט לא הודח מתפקידו.

לדברי כ"ץ, "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הממשלה", והוא הוסיף כי "האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו", תוך שהבהיר כי אין ביניהם מחלוקת.

גם ראשי הרשויות הביעו בפגישה תמיכה בבלוט, שיבחו את מנהיגותו ואת הישגיו הביטחוניים וההתיישבותיים, וציינו כי הם דוחים את הקמפיין שהתנהל נגד שר הביטחון ונגד מפקד פיקוד המרכז.