מוקד חיכוך נוסף בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט: בעוד שר הביטחון הנחה את צה"ל להיערך לכיבוש מחנה פליטים פלסטיני נוסף ביהודה ושומרון, בפיקוד המרכז סבורים כי אין כיום צורך מבצעי במהלך כזה.

על פי הפרסום הבוקר בגלי צה"ל, לפני כשבוע הודיע שר הביטחון כי הנחה את צה"ל להיערך להחלת המודל שיושם בג'נין, טולכרם ונור א-שמס גם על מחנה פליטים נוסף. המשמעות היא כיבוש המחנה, פינוי תושביו והשארת נוכחות קבועה של צה"ל במקום.

אלא שלפי עמדת פיקוד המרכז, כפי שהוצגה בדיונים פנימיים בצה"ל, אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שבו קיימות תשתיות טרור בהיקף המצדיק פעולה רחבת היקף הכוללת השתלטות מלאה על השטח, פינוי האוכלוסייה והחזקה קבועה של המקום.

בפיקוד המרכז מציינים גם כי הפיגועים האחרונים שבוצעו ביהודה ושומרון לא יצאו ממחנות הפליטים, ולכן מטילים ספק בצורך המבצעי ליישם את המהלך שעליו הורה השר.

עוד עולה מהפרסום כי בצה"ל ראו קושי גם בכך שהנחיית שר הביטחון אינה מתייחסת למחנה פליטים מסוים, אלא מורה באופן כללי להיערך לכיבוש "מחנה פליטים נוסף", מבלי להגדיר יעד מבצעי קונקרטי.

עם זאת, בפיקוד המרכז מעריכים כי ניתן לבצע מבצעים ממוקדים במחנות הפליטים בלאטה שבשכם או קלנדיה, אך לא במתכונת שיושמה בג'נין ובטולכרם. לפי העמדה המקצועית שהוצגה, מדובר בפעולות ממוקדות הכוללות מעצרי מבוקשים וסריקות אחר תשתיות טרור, ללא כיבוש קבוע של השטח או פינוי האוכלוסייה.

הפער בין הנחיית הדרג המדיני לבין הערכת המצב המקצועית של פיקוד המרכז עשוי להפוך למוקד מתיחות נוסף בין שר הביטחון לבין אלוף פיקוד המרכז, זאת לאחר העימותים האחרונים סביב סוגיות ביטחוניות נוספות.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צה"ל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני".