כשנה לאחר שהגישה תביעת דיבה בעקבות שמועות מרושעות עליה הזמרת אודיה הודיעה כי ההליך המשפטי נגד שולמית אסרף דנינו הסתיים בהתנצלות פומבית ובחזרה מלאה מהטענות שפורסמו נגדה.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כתבה אודיה: "זוכרים שניסו לתפור לי רומן עם גבר נשוי? אז הנה האמת שיצאה לאור בעקבות ההליך המשפטי שנקטתי". לדבריה, דנינו הודתה כי הפרסומים נגדה אינם נכונים וכי "אין אפילו הוכחה אחת לשקרים שפרסמה". עוד הדגישה: "לא פגשתי אותה או את בעלה מעולם".

לצד הדברים פרסמה הזמרת את מכתב ההתנצלות, שבו כתבה דנינו כי היא חוזרת בה מכל הפרסומים שייחסה לאודיה מערכת יחסים עם גבר נשוי, והבהירה כי מדובר בטענות שקריות. במכתב ציינה כי מעולם לא פגשה את אודיה, אין בידיה כל ראיה התומכת בדברים שפרסמה, והיא מתנצלת על עוגמת הנפש והנזק שנגרמו לזמרת. בנוסף התחייבה להימנע בעתיד מפרסום או הפצת טענות דומות.

אודיה כתבה כי המאבק המשפטי נועד בראש ובראשונה לטהר את שמה. "לכל מי שסופג עלבונות והשמצות על לא עוול בכפו - היה חשוב לי לנקות את השם שלי", אמרה, והוסיפה כי פרסומים כוזבים ברשת עלולים לגרום לפגיעה קשה ולעיתים בלתי הפיכה, גם באנשים הנמצאים בחשיפה ציבורית גבוהה.

עם זאת, היא הבהירה כי מבחינתה הפרשה טרם הסתיימה. לדבריה, היא תמשיך לנהל את תביעת הדיבה נגד דניאל עמרם, שלטענתה פרסם נגדה פרסומים מכפישים ללא ראיות וללא בסיס.