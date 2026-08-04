כשני שלישים מהישראלים חוששים מפגיעה בטוהר הבחירות, רוב גדול מעריכים כי התקוממות פלסטינית ביהודה ושומרון היא תרחיש סביר בעתיד הקרוב, ורוב הציבור עדיין מעדיף את שיטת הפריימריז לבחירת מועמדים לכנסת. כך עולה מסקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת מדד "הקול הישראלי" לחודש יולי.

אחד הממצאים הבולטים בסקר הוא החשש מפני טוהר הבחירות. 70% מהציבור סבורים שקיימת סכנה לניסיונות לפגוע בהליך הבחירות בישראל. בקרב היהודים שיעור החוששים גבוה במיוחד - 72%, לעומת 58.5% בקרב הערבים. גם בחלוקה למחנות הפוליטיים נמצא רוב בכל המחנות הסבור שקיימת סכנה כזו, כאשר בשמאל שיעור החוששים הוא הגבוה ביותר - 90.5%, לעומת 76% במרכז ו-66% בימין.

גם בגזרת הביטחון נרשמה עלייה משמעותית בתחושת האיום. 72% מהציבור מעריכים כי קיימים סיכויים גבוהים לפרוץ התקוממות פלסטינית ביהודה ושומרון בעתיד הנראה לעין, לעומת 59% בלבד שהעריכו כך בסקר שנערך בנובמבר 2025. בקרב היהודים כ-80% סבורים כי הסיכוי לאינתיפאדה גבוה, לעומת פחות מ-40% מהערבים.

בסוגיית איראן, העמדה השכיחה ביותר היא שישראל צריכה להימנע מיוזמה צבאית ולהגיב רק במקרה של תקיפה ישירה. כך השיבו 37% מהנשאלים.

מנגד, 20% סבורים שעל ישראל לפעול לשכנע את ארצות הברית לצאת למהלך צבאי משותף, 18% תומכים בהצטרפות למתקפה אמריקאית רק אם תתבקש לכך, ו-16% סבורים שעל ישראל לתקוף גם ללא תיאום עם וושינגטון.

הסקר מצא גם כי הציבור ממשיך להעדיף את שיטת הפריימריז. 56% מהנשאלים סבורים כי זו הדרך הראויה לקביעת רשימות המועמדים לכנסת, לעומת 15% המעדיפים ועדה מסדרת ו-11% הסבורים כי ראש המפלגה צריך לקבוע את הרשימה. בקרב הציבור היהודי התמיכה בפריימריז בולטת במיוחד, והיא זוכה לרוב בשלושת המחנות הפוליטיים - שמאל, מרכז וימין.

בסוגיית אכיפת החוק נגד יהודים המעורבים באלימות כלפי פלסטינים, 46% מהיהודים סבורים שכוחות הביטחון נוקטים יד רכה מדי.

עם זאת, הפערים בין המחנות הפוליטיים ניכרים: בשמאל ובמרכז רוב ברור סבורים שהאכיפה מקלה מדי, בעוד שבימין הדעות כמעט מתחלקות בין הטוענים שהיד רכה מדי לבין הסבורים שהיא דווקא קשה מדי.