נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ששודר הלילה (רביעי) כי ארצות הברית מקיימת שיחות עם איראן, ושב והדגיש כי יתקוף אותה אם לא תפתח את מצר הורמוז.

"לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד - ואז המצר ייפתח", אמר הנשיא.

הוא הוסיף: "עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס: 'בבקשה, אפשר לדבר? אפשר לדבר?'. הם לא רצו מתקפה, ואני אמרתי: 'כן, אפשר לדבר. בואו נסגור את זה. בואו נשים לזה סוף סוף קץ'".

טראמפ ציין כי "נשיאים אחרים היו צריכים לעשות את זה כבר לפני 50 שנה. נשיאים אחרים או מדינות אחרות היו צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה. ואני עשיתי משהו שהייתי חייב לעשות, כי אם היה להם נשק גרעיני, העולם כולו היה נראה אחרת לחלוטין".

עוד הוסיף הנשיא כי ארצות הברית ואיראן מנהלות "דיונים טובים מאוד", והמשיך: "הם לא אוהבים להודות בזה, וזה קצת מתסכל. אתה אומר לאנשים 'אנחנו מנהלים דיונים נפלאים', ואז איזה גורם מאיראן יוצא ואומר 'לא נפגשנו'. זה שקר. הם רוצים להגיע לעסקה".

כשנשאל באיזה שלב יחליט כי כלו כל הקיצים מבחינת איראן, השיב טראמפ: "יש לי המון זמן".

במהלך הלילה דיווח את "אקסיוס" מפי גורמים אמריקניים רשמיים כי ייתכן והסכם על פתיחת מצר הורמוז ייחתם כבר ביממה הקרובה.

מדובר בהסכם הקובע הסדר זמני למשך 60 יום בין עומאן לאיראן במצר הורמוז - שאותו ניתן יהיה להאריך על פי הצורך.

עוד דווח כי בשיחות מעורבים השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ושר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי.