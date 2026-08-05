נראה כי המגעים סביב אחד ממוקדי המתיחות הרגישים בעולם מתקדמים לעבר פריצת דרך. משרד החוץ האיראני הודיע כי הושגו הבנות עם עומאן על המתווה הגיאוגרפי של נתיבי השיט במצר הורמוז, וכי הודעה משותפת בין המדינות נמצאת בשלבי גיבוש סופיים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, אמר כי ההסכם גובש בתנאי שלא תהיה התערבות של גורם שלישי, אך הדגיש כי גם אם ייחתם - הוא לבדו לא יבטיח את הביטחון במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והחשובים בעולם.

ההודעה מגיעה יממה לאחר שבכיר המעורה במגעים אמר כי ההבנות בין טהרן לסולטנות עומאן "נמצאות בהישג יד", כל עוד ארצות הברית תחדל מהתערבותה בתהליך.

במקביל, גובר גם הלחץ מצד וושינגטון. על פי דיווח של בלומברג, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב לאיראן אולטימטום להגיע להסכם עם עומאן, והזהיר כי כישלון במגעים עלול להוביל לתקיפות אוויריות נרחבות. גם שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט העריך כי הסכם עשוי להתגבש בתוך זמן קצר.