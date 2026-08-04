מתנדבי יחידת החילוץ המשטרתית "עציון-יהודה" ממחוז ש"י, בסיוע מחלקת הביטחון של המועצה האזורית גוש עציון, השלימו הערב (שלישי) מבצע חיפושים אחר אם ושמונת ילדיה, תושבי ביתר עילית, שנותק עמם הקשר במהלך טיול באזור היישוב תקוע שבמזרח גוש עציון.

בני המשפחה, אם ושמונה ילדים בני 3 עד 18, יצאו לטיול בשעות הצהריים. לאחר שעות ארוכות שבהן לא נוצר עמם קשר, ועם רדת החשיכה, פנו בני משפחתם למשטרת ישראל ודיווחו על חשש כי איבדו את דרכם.

בעקבות הדיווח הוקפצו מתנדבי יחידת החילוץ "עציון-יהודה", שפתחו בסריקות נרחבות באזור בסיוע מחלקת הביטחון של המועצה האזורית גוש עציון. במהלך החיפושים זיהה אחד ממתנדבי היחידה את בני המשפחה כשהם מגיעים בשלום ליישוב נוקדים, והאירוע הסתיים ללא נפגעים.

במשטרה ציינו כי תקופת "בין הזמנים" מאופיינת בעלייה משמעותית במספר המטיילים, וקראו לציבור להיערך מראש לפני היציאה לשטח.

בין היתר הומלץ לבחור מסלול המתאים לגיל המטיילים וליכולתם, להצטייד בלפחות ארבעה ליטרים של מים לכל מטייל, לעדכן בני משפחה או חברים במסלול המתוכנן ובשעת החזרה המשוערת, ולהקפיד לסיים את המסלול לפני רדת החשיכה.

עוד הדגישו כי יש להצטייד במפה מעודכנת, לנוע בשבילים מסומנים בלבד, ללבוש בגדים ונעלי הליכה מתאימים, לקחת כובע, קרם הגנה, פנסים וסוללות גיבוי לטלפון הנייד.

בנוסף הזכירו כי על רקע המצב הביטחוני יש להישמע להוראות כוחות הביטחון וצה"ל בנוגע לאזורים המותרים לטיול. במקרה חירום קראו במשטרה להתקשר למוקד 100, ואם אין קליטה - להגיע למקום גבוה ובטוח שממנו ניתן ליצור קשר.