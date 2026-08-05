גבר חמוש בן 38 נעצר ביום ראשון מחוץ למועדון הגולף של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בדרום קליפורניה, ימים ספורים לקראת הגעתו המתוכננת של הנשיא לאזור לרגל אירוע של הוועדה הלאומית הרפובליקנית. כך דווח הלילה (רביעי) בכלי תקשורת אמריקניים.

לפי הודעת משטרת מחוז לוס אנג'לס, המעצר בוצע בעקבות דיווח מסוכנים פדרליים על אדם חשוד שהסתובב בשטח המועדון, צילם תמונות וסרטונים, ונראה כמי שעוקב אחר פעילות ההיערכות הביטחונית במקום.

החשוד, תושב העיר דאוני, נעצר בחשד לנשיאת נשק מוסתר ולהחזקת תחמושת אסורה, ובנוסף נחקר במסגרת תיק שוד שמנהלת משטרת אל סגונדו.

ביום שני ערכו חוקרים מכוח המשימה המשותף של ה-FBI ללוחמה בטרור חיפוש בביתו של החשוד, וזאת בשל "ההשלכות הביטחוניות האפשריות של התקרית". במהלך החיפוש נתפס אקדח בקוטר 0.45, רובה בסגנון AR שלטענת החוקרים עבר הסבה בלתי חוקית, מחסניות בעלות קיבולת גבוהה, תחמושת, אפוד מגן, מכשירים לקליטת אותות רדיו ומחברות שבהן נמצאו "אמירות מדאיגות".

כוח המשימה של ה-FBI והשירות החשאי מסייעים בחקירה ובודקים אם החשוד היווה איום על הנשיא, כשייתכן בהמשך הגשת אישומים נוספים. גורם פדרלי מסר ל-CNN כי אין אינדיקציה לכך שהחשוד תכנן לפגוע בנשיא, אך הדגיש כי החקירה נמשכת.