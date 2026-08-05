עורך הדין שנרצח אתמול (שלישי) ביריות במשרדו ברחוב רוז'נסקי בראשון לציון הוא ארבל פלדמן, תושב העיר. פלדמן הותיר אחריו רעיה ושלושה ילדים.

על פי החשד, פלדמן נורה למוות בידי לקוח שלו, תושב רמלה בן 23. לאחר הירי נמלט החשוד מהמקום ובהמשך הסגיר את עצמו בתחנת המשטרה באשדוד. בשעות הקרובות הוא יובא לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

מחקירת המשטרה עולה כי בין השניים התפתח עימות, שעל פי החשד נבע מסכסוך כספי. החוקרים בודקים האם מדובר ברצח שתוכנן מראש או בהסלמה של ויכוח שבמהלכו שלף החשוד אקדח וירה מטווח קצר. עוד עלה כי לחשוד לא היה רישיון להחזקת נשק.

על פי החשד המחלוקת בין השניים עסקה בטענת החשוד כי לא קיבל פיצוי נזיקין בסך 15 אלף שקלים. מנגד, פלדמן טען כי הכסף הועבר לאביו של החשוד.

תיעוד ממצלמות האבטחה שפורסם אמש מציג את החשוד נכנס ללובי בניין המשרדים ופוסע לעבר משרדו של פלדמן זמן קצר לפני הירי. לאחר מכן תועד עוזב את המקום.

שותפו של פלדמן, שהיה במשרד בזמן האירוע, סיפר לחוקרים כי שמע תחילה שיחה קצרה בין השניים ולאחריה קולות שנשמעו כפיצוצים. כשנכנס לחדר מצא את פלדמן שרוע מתחת לשולחן כשהוא מגואל בדם, והזעיק את כוחות ההצלה והמשטרה.

משפחתו של פלדמן מסרה: "אנחנו בהלם ממה שקרה". קרובת משפחתו אמרה ל-ynet: "הוא האחרון ברשימה שיכול לקרות לו דבר כזה. אי אפשר להאמין שזה קורה".

שותפו למשרד תיאר אותו כ"אדם צנוע ועדין נפש", וסיפר כי היה אמור לצאת בשבוע הבא לחופשה עם רעייתו וילדיו, וכי בתקופה האחרונה שיתף אותו שלקוח מסוים מטריד אותו, אך איש לא העלה בדעתו שהדברים יסתיימו באירוע קטלני.