תיעוד ממצלמות האבטחה, שפורסם הערב, מתעד את הגעתו של החשוד ברצח עורך דין לבניין משרדים ברחוב רוז'נסקי בראשון לציון.

בסרטון נראה החשוד, תושב רמלה בן 23, נכנס ללובי הבניין ופוסע לעבר משרדו של עורך הדין, זמן קצר לפני הירי הקטלני.

לאחר האירוע עזב החשוד את המקום ובהמשך הסגיר את עצמו בתחנת המשטרה באשדוד. הוא נעצר, ומחר צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.

מחקירת המשטרה עולה כי בין השניים התפתח עימות, שעל פי החשד קשור לסכסוך כספי. בשלב זה נבדקות כמה אפשרויות, ובהן האם הירי היה מתוכנן מראש או שמדובר בהסלמה של ויכוח שהסתיים בשליפת אקדח ובירי מטווח קצר. עוד עלה בחקירה כי לחשוד לא היה רישיון להחזקת נשק.

ב-ynet דווח כי הוויכוח בין השניים עסק בטענת החשוד על חוב של פיצוי נזיקין בסך 15 אלף שקלים שהוא לא קיבל. עורך הדין טען שמסר את הפיצוי לאביו של החשוד.

שותפו של עורך הדין, שהיה במשרד בזמן הירי, סיפר לחוקרים כי שמע תחילה שיחה קצרה בין השניים, ולאחר מכן קולות שנשמעו כפיצוצים.

לדבריו, רק לאחר ששמע מטח יריות והבחין בחשוד יוצא מהמשרד במהירות, הבין שמשהו חריג התרחש. כשנכנס לחדר מצא את שותפו שרוע מתחת לשולחן כשהוא מגואל בדם, והזעיק מיד את כוחות ההצלה והמשטרה.

בהמשך תיאר את עורך הדין כ"אדם צנוע ועדין נפש", וסיפר כי היה אמור לצאת בשבוע הבא לחופשה עם רעייתו וילדיו. עוד אמר כי המנוח שיתף אותו בתקופה האחרונה שלקוח מסוים מטריד אותו, אך לדבריו איש במשרד לא העלה על דעתו שהדברים יסתיימו באירוע קטלני.