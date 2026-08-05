בית משפט השלום האריך היום (רביעי) ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, בן 23 מרמלה, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בראשון לציון.

על פי החשד, אל-רג'וב, שהיה לקוח של פלדמן, הגיע למשרדו בעקבות מחלוקת סביב פיצוי נזיקין בסך 15 אלף שקלים.

על פי חומר החקירה, במהלך העימות שלף החשוד אקדח וירה לעבר פלדמן לפחות ארבע פעמים. לאחר מכן נמלט מהמקום, השליך את האקדח - שטרם אותר - ובהמשך הסגיר את עצמו לידי שוטרי ימ"ר לכיש בתחנת המשטרה באשדוד.

בדיון בהארכת המעצר אמר נציג המשטרה כי החשוד שמר על זכות השתיקה בחקירתו ואמר רק כי הוא "פסיכיאטרי". עוד ציין כי על פי החשד אל-רג'וב הגיע למקום כשהוא חמוש באקדח ללא רישיון, ולכן החשד הוא לרצח שבוצע לאחר תכנון מוקדם. המשטרה הבהירה כי בניגוד לפרסומים קודמים, לחשוד אין עבר פלילי.

סנגורו של החשוד, עו"ד אורן ששון, העלה במהלך הדיון שאלות בנוגע להתנהלות החקירה. הוא תהה האם מרשו הודה במעשה כאשר הסגיר את עצמו, אך נציג המשטרה סירב להשיב. עוד טען כי בעת המעצר נכבלו ידיו של החשוד באופן שמנע, לדבריו, ביצוע בדיקת סימני ירי.

לדברי הסנגור, מרשו סובל ממצב נפשי מורכב, אינו מאובחן ואינו שולט בכעסיו. הוא הוסיף כי ברשותו הקלטות של שיחות בין החשוד למנוח, וכן טען כי אל-רג'וב היה מועמד לשירות במג"ב.

השופט אייל כהן קבע כי קיים חשד סביר הקושר את אל-רג'וב לעבירות המיוחסות לו, והורה על הארכת מעצרו ב-12 ימים לצורך המשך החקירה.

שותפו של פלדמן, שהיה במשרד בעת האירוע, סיפר לחוקרי המשטרה כי שמע תחילה שיחה קצרה בין השניים ולאחר מכן קולות שנשמעו כפיצוצים. לדבריו, רק כששמע מטח יריות וראה את החשוד יוצא מהמשרד הבין כי התרחש אירוע חריג. כשנכנס לחדר מצא את פלדמן שרוע מתחת לשולחנו כשהוא מגואל בדם, והזעיק מיד את כוחות ההצלה והמשטרה.

בהמשך תיאר את פלדמן כ"אדם צנוע ועדין נפש", וסיפר כי היה אמור לצאת בשבוע הבא לחופשה עם רעייתו ושלושת ילדיו. לדבריו, בתקופה האחרונה שיתף אותו המנוח בכך שלקוח מסוים מטריד אותו, אך איש במשרד לא העלה בדעתו שהדברים יסתיימו ברצח.