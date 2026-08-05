לאחר 26 שנים כרב קיבוץ בארות יצחק, הרב ירון בן דוד הודיע כי לא יתמודד לקדנציה נוספת, ובקיבוץ כבר פרסמו קול קורא להגשת מועמדות לרב חדש.

הרב בן דוד (56) למד בישיבת ההסדר מעלה אדומים ולאחר מכן יצא לשליחות בחו"ל, שממנה הגיע לבארות יצחק בגיל 30. כעת, לאחר יותר מרבע מאה של הנהגה רוחנית, הקיבוץ יוצא לחפש את מחליפו, בעוד הוא עצמו פותח פרק חדש בחייו.

היות שבארות יצחק הוא קיבוץ שיתופי, מתקיימת בחינה מחודשת של תפקיד הרב אחת לשלוש שנים. הפעם בחר הרב בן דוד שלא להגיש מועמדות ובכך תם פרק הרבנות שלו בקיבוץ. "ראיתי בתקופה הזו שליחות וכעת החלטתי לצאת לדרך חדשה", מספר הרב בן דוד לערוץ 7.

בשבועות האחרונים הופץ בציבור מכרז תחת הכותרת "קול קורא להגשת מועמדות - רב לקיבוץ בארות יצחק", שבו מפורטים מאפייני התפקיד והדרישות מהמועמדים. בין היתר נכתב כי הקיבוץ מחפש רב בעל הסמכה מהרבנות הראשית, מנהיג רוחני בעל חזון דתי-לאומי, בעל יכולת הכלה וקרבה לקהילה, עם קשר והשפעה על הדור הצעיר, ליווי של חברי הקיבוץ במעגלי החיים, וכן שותפות פעילה של רעיית הרב בחיי הקהילה.