חזי סימנטוב, ראש הדסק לענייני ערבים בחדשות 13, הודיע על עזיבתו את החברה לאחר כמעט 24 שנות עבודה, שבמהלכן מילא שורה של תפקידים עיתונאיים.

בפוסט שפרסם כתב: "לאחר כמעט 24 שנים בחדשות 13 (פעם חדשות 10) בתפקידים מרתקים שאיפשרו לי להביא את הקולות האמיתיים מהמזרח התיכון, הודעתי למנהלי על החלטתי לסיים את תפקידי. זה היה בית גידול עיתונאי מדהים עבורי במשך שנים רבות והגיע הזמן להמשיך הלאה. מבטיח לשמור על קשר".

בחדשות 13 אישרו את עזיבתו ומסרו: "אחרי עשרים שנה בעיתונות חזי סימן טוב ביקש הבוקר לסיים את תפקידו ובכוונתו לעזוב את העולם התקשורת".

עוד נמסר כי "בימים אלה נמצאת חדשות 13 בתנופת צמיחה ובקרוב נודיע על מינויים חדשים נוספים. חדשות 13 מודה לחזי על שנות עיתונות מצוינת ומאחלת לו הצלחה בכל אשר ייבחר לפנות".

עם זאת, בסביבתו של סימנטוב דחו את הטענה שלפיה בכוונתו לפרוש מתחום התקשורת. לפי דברים שנמסרו לעיתונאי גיל משעלי, סימן טוב אינו מתכנן לעזוב את הענף, אלא בוחן בימים אלה מספר הצעות מקצועיות, כולן מעולם התקשורת.