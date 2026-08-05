על הירח התרסק הבוקר (רביעי) טיל של חברת SpaceX . על הטיל, שפגש את קרקע הירח במהירות של 8,700 קמ"ש, שוחחנו עם ד"ר רוני מועלם מהחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

למעשה, מדגיש ד"ר מועלם, החלק שהתרסק על פני הירח הוא מנוע של משגר ששוגר עם חללית לפני מעל שנה, ולאחר שהחללית שוגרה המשיך המנוע לשוטט בחלל עד שנלכד בכוח המשיכה, הנמוך יש לציין, של הירח, ומכאן החלה צלילתו אל הקרקע. למעשה מדובר בפסולת חלל לכל דבר, גם אם באופן יחסי לפסולת אחרת החלק המדובר גדול יותר.

מועלם מעיר כי אירוע שכזה נדיר מאוד, שכן לוויינים וטילים במסלולי כדור הארץ לא אמורים להגיע אל הירח שממוקם רחוק יותר. "בדרך כלל לוויינים וטילים שנעים במסלולי כדור הארץ לא יגיעו לירח, אבל אם זה נופל על הירח לא קורה שום דבר. הבעיה הגדולה תהיה אם תהיה מושבה על הירח ועליה יפול משהו כזה".

ובאשר לחשש שמא חלק שכזה ייפול על כדור הארץ? גם כאן ד"ר מועלם מרגיע: "לכדור הארץ יש את האטסמוספרה כהגנה. כשגופים מתקרבים לנפילה על כדור הארץ זה במהירויות גדולות יותר, כי כוח המשיכה של כדור הארץ גדול יותר. כשגוף נכנס לאטמוספרה במהירויות של עשרות אלפי קילומטר לשעה, הם נשרפים באוויר ואז הם מתפרקים ומתפזרים, חלק נעלם וחלק מגיע לכדור הארץ בחתיכות קטנות ובצורה מפוזרת".

לזאת מוסיף מועלם ומציין כי מהירות התנועה של כל גוף מואטת על ידי החיכוך עם האוויר, מה שגורם גם הוא להאטת מהירות התנועה. בנוסף ניתן לזכור גם את הממד הסטטיסטי שעל פיו מרב הסיכויים פסולת חלל שכזו שתגיע לכדור הארץ, גם תגיע לים ולא לאזור יבשתי ובוודאי שלא איזור מאוכלס. גופים שכאלה, העושים דרכם, לכדור הארץ, מנוטרים על ידי מערכות בקרה, ישנן הערכות מוקדמות לגבי המיקום שבו יפלו, כך שהאנושות ערוכה לקראתם.

מעיר ד"ר מועלם ומציין כי כאשר מדובר בגוף שמיימי, אסטרואיד, שמגיע לאטמוספרה בגודל של כמה מאות מטרים, הרי שהאטמוספרה לא תשפיע עליו והפגיעה שלו בקרקע יכולה להיות משמעותית מאוד.

באשר לפגיעת הגופים בירח מציין ד"ר מועלם כי לירח אין אוויר ולכן המהירות גבוהה, אך מלכתחילה המהירות איטית יותר כי כוח המשיכה של הירח קטן יותר. בפגיעה שכזו נוצר מכתש על פני הירח, ולמעשה כל אותם מכתשים שאותם אנחנו רואים בצילומי תקריב של הירח נוצרו מפגיעות של גופים שונים בפני הירח לאורך השנים. מאחר ואין על הירח רוחות וסערות שיכסו את המכתשים, הרי שהם נותרים כצלקות על גביו. הפגיעה שהתרחשה היום לא השפיעה על הירח, לבד מאבק שהתרומם מפגיעתם של כארבעה טון במהירות שכזו.