צה"ל הודיע בצהריים (רביעי) כי החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון, בתגובה למה שהגדיר "הפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה".

ההודעה נמסרה דקות ספורות לאחר שצה"ל פרסם אזהרת פינוי חריגה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון - הודעת הפינוי הראשונה מסוגה זה שבועות ארוכים מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש.

בהודעה שפרסמה דוברת צה"ל בערבית נכתב כי "לאור הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צבא ההגנה לישראל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה". עוד הודגש כי לצה"ל אין כוונה לפגוע באזרחים.

במסגרת האזהרה נקראו תושבי הכפר להתפנות באופן מיידי מבתיהם ולהתרחק צפונה למרחק של לפחות אלף מטרים, לעבר שטחים פתוחים, עד להודעה חדשה.

עוד הזהיר צה"ל כי "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו".