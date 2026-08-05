טל ינון דרדיק, הנתון במעצר מנהלי, דורש ממשרד הביטחון ומשירות הביטחון הכללי לפרסם הבהרה והתנצלות בעקבות פרסומים שלטענתו הודלפו לכלי התקשורת, ובהם הוצג כחשוד מרכזי באירוע אלימות נגד פלסטינים.

במכתב התראה שנשלח באמצעות עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, נטען כי מדובר בפרסומים חסרי בסיס שמטרתם לפגוע בשמו הטוב של דרדיק ולהצדיק בדיעבד את המשך החזקתו במעצר מנהלי.

בפנייה מפרט עו"ד יאדו את השתלשלות החקירה וטוען כי גם מחומרי החקירה עצמם עולה שדרדיק אינו נמנה עם החשודים המרכזיים בפרשה. לדבריו, בפרשת חרבת חומסא נעצרו חמישה חשודים שנחקרו במשך כשבועיים, בעוד שדרדיק נחקר באותו יום במשך פחות משעה ושוחרר לביתו ללא כל מגבלה.

לטענת יאדו, המשמעות היא כי נגד דרדיק התקיים לכל היותר חשד נסיבתי וכללי, שלא הצדיק אפילו את המשך מעצרו לצורכי חקירה. "כעת", נכתב במכתב, "אותו חשד חלש מוצג לציבור באופן מטעה כאילו מדובר במעורבות מרכזית, כדי להצדיק את המעצר המנהלי".

עוד נטען כי במהלך ביקור שערך עורך הדין אצל דרדיק בבית המעצר, הכחיש האחרון כל מעורבות באירוע וטען כי כלל לא נכח במקום. במכתב נכתב כי אין יסוד להניח שבידי מערכת הביטחון מידע אחר הסותר את גרסתו.

בפנייה מותח עו"ד יאדו ביקורת חריפה על התנהלות מערכת הביטחון וטוען כי הפרסומים נועדו לפגוע במאבק הציבורי שמנהל דרדיק נגד המעצר המנהלי, שבמסגרתו הוא שובת רעב. עוד נטען כי לצד ההדלפות לתקשורת מתקיימים גם תדרוכים לגורמים שונים, ובהם ראשי ההתיישבות.

"מדובר בהכפשה מופרכת שכל מטרתה להעניק לגיטימציה ציבורית למעצר מנהלי שאין לו בסיס", נכתב. "אין בחוק הגנה של 'דיבה מנהלית', ואם אין ראיות לטענות שהופצו - על מערכת הביטחון להבהיר זאת באופן מיידי".

בסיום המכתב דורש דרדיק כי השב"כ ומשרד הביטחון יפרסמו הודעה רשמית שלפיה אינו חשוד מרכזי באירוע, וכי אין בידיהם ראיות לכך שתקף פלסטיני, נגע בו או אף נכח בזירת האירוע.

מחר (חמישי) צפוי דרדיק להתייצב לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור שהגיש אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, על החלטת בית הדין הצבאי לערעורים, אשר קבע כי צו המעצר המנהלי שהוצא נגדו אינו ישים. הערעור הוגש לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הורה לקבל את החלטת בית הדין ולא להמשיך בהליך המנהלי נגד דרדיק.