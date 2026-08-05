במסגרת תביעת לשון הרע שמנהל אלישע ירד נגד העיתונאי בן כספית, נחשפו בבית המשפט התכתבויות בין כספית לבין דוברות השב"כ.

לטענת ארגון חוננו, המייצג את ירד, ההתכתבויות מלמדות כי דוברות השב"כ העבירה לכספית מידע שלטענתם נלקח מהמרשם הפלילי, המשמש בסיס לפרסומים שעסקו במינויו של ירד לדוברה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך.

במסמכים שהגיש כספית במסגרת קו ההגנה שלו מופיעים צילומי מסך של התכתבויות, שבהן נמסרו לו נתונים ובהם מספר המעצרים של ירד, מועד המעצר האחרון וכן הבהרה שלפיה מדובר ב"הרחקה מנהלית ולא מעצר מנהלי".

עוד נטען כי לאחר שכספית ביקש לוודא כי מדובר באלישע ירד, השיבה דוברות השב"כ בחיוב והוסיפה פרטים נוספים הנוגעים לצווי הרחקה מנהליים.

בארגון חוננו טוענים כי ככל שהמידע אכן נלקח מהמרשם הפלילי, מדובר במידע החוסה תחת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, הקובע כי מידע מסוג זה יימסר רק לגורמים המוסמכים לכך על פי חוק.

לטענתם, עיתונאים אינם נמנים עם הגורמים הרשאים לקבל מידע זה, ולכן העברתו, אם אכן נעשתה, מעוררת שאלות משפטיות.

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, המייצג את ירד, מסר: "עפ"י ההודאה של בן כספית, השב"כ מסר לו מידע פלילי מהמרשם המשטרתי של ירד, וזו עבירה פלילית. המידע הזה שימש את כספית כדי לנגח ציבורית את הכוונה למנות את ירד לדוברה של ח"כ לימור סון הר מלך".

הוא הוסיף: "עולה פה השאלה החמורה - האם יש איזו רקמת עבודה משותפת בין השב"כ לבין בן כספית לצרכים פוליטיים ופרלמנטריים, ושבמסגרת זאת השב"כ עוד מבצע עבירות פליליות?".

הבירור של כספית מול שב"כ צילום: ללא קרדיט

שב"כ מאשר את נכונות הפרטים צילום: ללא קרדיט