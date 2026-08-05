אחרי צמד הפסדים צורמים וכואבים במסגרת מוקדמות אליפות העולם, לגרמניה וקרואטיה, פרסם היום (רביעי) מאמן נבחרת ישראל בכדורסל אריאל בית הלחמי את סגל השחקנים שיעמדו לרשותו לקראת חלון המשחקים הקרוב בקמפיין מוקדמות אליפות העולם.

הנבחרת תחל את הכנותיה לקראת צמד המשחקים מול פולין ולטביה, בעוד שבוע וחצי כאשר בין היתר תקיים משחק הכנה מול נבחרת גיאורגיה.

בית הלחמי יחסר גם הפעם את שני הכוכבים הגדולים של הנבחרת, המשחקים בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA - דני אבדיה ובן שרף שלא שוחררו מקבוצותיהם, אך יקבל בחזרה את תמיר בלאט שחתם לאחרונה בהפועל ת"א, כאשר זה ישחק בנבחרת לצד מי שהחליף איתו קבוצה - ים מדר וגם שלישיית שחקני הפנים רומן סורקין, איתי שגב ועידן זלמנסון חוזרים למדים הלאומיים.

מי שעודנו עומד בסימן שאלה הוא קפטן הפועל ת"א, תומר גינת שסובל מפציעה, כמו גם נמרוד לוי, חואקין שוכמן, גור לביא ויובל זוסמן שעדיין לא חזרו לפעילות מלאה ולכן אינם כשירים לעת עתה.

הסגל המלא: ים מדר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, איתן בורג, יאיר קרביץ, גיא פלטין, אדם אריאל, רפי מנקו, נתנאל ארצי, ליאור קררה, רומן סורקין, יותם חנוכי, אילי דולינסקי, עידן זלמנסון ואיתי שגב.