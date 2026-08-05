מפלגת "בית ציוני - המילואימניקים", בראשות חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל, פתחה הערב (רביעי) את קמפיין הבחירות שלה והציגה את תוכנית העבודה שתוביל, לדבריה, אם תהיה שותפה בממשלה הבאה.

בכנס ההשקה, שנערך בהשתתפות מאות פעילים, פצועי צה"ל וראשי רשויות, הציגה המפלגה את "תוכנית מגן דוד" - מצע מקיף הכולל שורת רפורמות בתחומי החינוך, הביטחון, השירות הלאומי, המשילות, יוקר המחיה וההתיישבות.

במפלגה הבהירו כי יציבו שני תנאי סף לכניסה לכל קואליציה: הקמת ממשלה ציונית והעברת חוק גיוס עוד לפני הקמת הממשלה. בנוסף הודיעו כי ידרשו את תיק הביטחון הלאומי עבור יועז הנדל, שלדבריהם הוא המועמד המתאים ביותר להוביל את המאבק בהשבת המשילות והביטחון האישי.

יו"ר המפלגה ח"כ חילי טרופר אמר כי המיזם הפוליטי החדש נועד לתרגם את רוח ההתנדבות והאחדות שנחשפה מאז פרוץ המלחמה למנהיגות לאומית. "הכוח הפוליטי שהקמנו מבקש לקחת את מה שהעם כבר יודע לעשות - אחריות, ערבות הדדית ומחויבות למדינה - ולהפוך אותו לדרך שבה מנהלים את ישראל", אמר.

בהתייחסו לדרישת המפלגה לקבל את המשרד לביטחון לאומי, תקף טרופר את המציאות הקיימת ואמר כי "אחרי שנים של דיבורים על משילות, הרחובות ממשיכים לדמם והפשיעה משתוללת. הגיע הזמן למי שבא לעבוד ולא להצטלם. ביטחון אישי חשוב יותר מלייקים בטיקטוק".

יועז הנדל הציג את חזון המפלגה ואמר כי ההון האנושי הוא הנכס החשוב ביותר של מדינת ישראל. לדבריו, "מי שהצילו את המדינה ב-7 באוקטובר היו האזרחים והמילואימניקים, לא הממשלה. האנשים האלה הם דור ההנהגה הבא של ישראל".

הנדל הצהיר כי אחת ממטרותיו המרכזיות היא "לפרק את האוטונומיות" במדינה. לדבריו, "מצד אחד יש מערב פרוע במגזר הערבי, ומהצד השני יש אזורים חרדיים שאינם רואים במדינה סמכות. לא ייתכן מצב שבו יש זכויות בלי חובות. כל אזרח חייב לתרום למדינה, בשירות צבאי, לאומי או אזרחי".

לדבריו, קבלת תיק הביטחון הלאומי היא יעד מרכזי של המפלגה. "זו החזית השמינית של מדינת ישראל, ובחזית הזו אנחנו מפסידים. הגיע הזמן להחזיר את המשילות", אמר.

במרכז המצע עומדת תוכנית לחיזוק מערכת החינוך, הכוללת השקעה משמעותית בגיל הרך, העלאת שכר המורים הצעירים, הרחבת סמכויות מנהלי בתי הספר ומתן תקצוב ציבורי רק למוסדות המלמדים לימודי ליבה.

בתחום השירות הלאומי מציעה המפלגה מודל שירות שוויוני לכלל האזרחים באמצעות מרכז מיון אחוד, לצד שורת הטבות למשרתים, ובהן מימון מלא ללימודים אקדמיים, סיוע ברכישת קרקע, העדפה במשרות ציבוריות והטבות למעסיקים של משרתי מילואים.

בתחום הכלכלי מתחייבת המפלגה לפעול להפחתת יוקר המחיה באמצעות הגברת התחרות, פירוק מונופולים, הפחתת רגולציה, פתיחת המשק ליבוא והורדת מחירי הביטוח באמצעות מאבק בגניבות הרכב.

גם ההתיישבות תופסת מקום מרכזי במצע. במפלגה מתחייבים כי בתוך 90 ימים מהקמת הממשלה תאושר תוכנית לאומית לחיזוק קריית שמונה, הגליל, הנגב, עוטף עזה, בקעת הירדן, יהודה ושומרון והיישובים שלאורך הגבול המזרחי.

בפרק העוסק במערכת השלטון מציעה המפלגה לקדם חוקה ציונית, לבצע שינויים בשיטת המשטר, לחזק את מערכת המשפט תוך שמירה על האיזונים בין הרשויות, לצמצם בירוקרטיה ולהגביל את כהונת נבחרי הציבור.

בתחום המשילות מציעה המפלגה להקים חטיבה ייעודית בשב"כ לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, להקים רשות משילות חדשה במשרד לביטחון לאומי, להחמיר את הענישה בעבירות נשק ומימון עברייני, לחזק את בתי הסוהר ולהרחיב את המאבק בפשיעה החקלאית.

עוד כוללת התוכנית התחייבות לשיקום יישובי קו העימות. במפלגה מבטיחים לאשר בתוך שלושה חודשים תוכנית ממשלתית לחזרת תושבי הצפון לבתיהם, להרחיב את המענים הנפשיים לנפגעי המלחמה, לסייע למשפחות השכולות ולפתח מסלולים ייעודיים לחזרה ללימודים ולתעסוקה עבור מי שנפגעו במהלך הלחימה.