ח"כ לשעבר חילי טרופר הבהיר לשר לשעבר יועז הנדל כי החיבור ביניהם הוא ניסיוני בלבד - ואם לא יצליח להמריא בסקרים - הוא יפנה לכיוונים אחרים, כך נחשף בכאן חדשות.

טרופר מצפה שהמפלגה המאוחדת תצליח להשיג חמישה מנדטים בסקרים. על פי הדיווח, אם החיבור עם הנדל לא יצליח, טרופר מתכוון לחבור למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט.

עוד דווח כי לטרופר ולשירה שפירא שהצטרפה אליו יש מקום מובטח ברשימה של איזנקוט בעוד שהנדל לא נמצא בעמדה דומה.

מטעמו של טרופר נמסר בתגובה: "לא היה ולא נברא".

הנדל וטרופר ערכו הערב מסיבת עיתונאים בה הציגו את משנתם ואת המצטרפים לדרכם: שירה שפירא, אימו של גיבור ישראל ענר שפירא ז"ל, ואליסף פרץ, אחיהם השכול של סגן אוריאל פרץ ז"ל ורס"ן אלירז פרץ ז"ל.

טרופר אמר בהצהרה שנשא: "הערב, יחד עם שותפי, אנחנו מקימים בית ציוני - בית לישראלים מלאי כאב ותקווה שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרע מבפנים. בית שכולם ישרתו בו. בית שכל ילד יקבל בו הזדמנות לא משנה היכן הוא נולד. בית שיאבק באלימות המשתוללת.

הגיע הזמן למשהו חדש: לא יחידים, אלא קבוצה המורכבת מתמהיל מדויק של ניסיון וחדשנות. אנחנו לא צרובים בשנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשעבוד לפילוג. עכשיו הזמן לשפה חדשה, לסיפור חדש ולדור חדש של הנהגה שתנהג בדרך ארץ, בפשטות ובגובה עיניים. אנחנו לא יותר חשובים מכם, אנחנו שליחים שלכם, ואנחנו צריכים אתכם איתנו במסע הזה", הוסיף טרופר.

יועז הנדל אמר כי "אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית. אין טיפול בבעיות היסוד כאשר מפלגות לא ציוניות - חרדיות וערביות - קובעות איך מקבלים החלטות",