קרעי: מה עשה יאיר גולן בשבעה באוקטובר? ערוץ כנסת

שר התקשורת שלמה קרעי תקף בחריפות את יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט בריאיון ליובל קרני בערוץ הכנסת.

לדברי קרעי, אין לו התנגדות עקרונית לכך שאיזנקוט יהיה חלק מממשלת ימין, כל עוד יקבל את קווי היסוד שלה. "אייזנקוט כבן אדם שנכנס תחת ממשלה של נתניהו והליכוד, תחת קווי היסוד שלנו - הכול טוב ויפה", אמר.

עם זאת, הוא הוסיף כי התנגדותו נובעת מהמחנה הפוליטי שבו, לדבריו, בחר איזנקוט להשתלב. "הוא יקים ממשלה עם יאיר גולן, עם נעמה לזימי ועם החבורה הזו", אמר.

במהלך הריאיון התפתח עימות בין קרעי למראיין סביב תפקודו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ב-7 באוקטובר. קרעי הטיל ספק בטענות שלפיהן גולן הציל אזרחים במהלך מתקפת חמאס ואמר: "אני לא חושב שהוא הציל מישהו. יש לי ספקות גדולים באשר לזה. הוא טרח להצטלם עם מדים מגוהצים באותו בוקר, אבל לא ראיתי סרטון אחד שמראה שהוא באמת הציל אנשים".

כאשר המראיין ציין כי יש עדים המעידים שגולן חילץ אזרחים והכניס אותם לרכבו, השיב קרעי: "אי אפשר לקחת בן אדם שמדבר ככה על חיילי צה"ל ולהגיד שהוא פעל כמו חייל צה"ל והציל אנשים. אני לא מאמין לזה".

בהמשך חזר קרעי על ביקורתו כלפי גולן בעקבות התבטאויותיו בעבר, ואמר כי מדובר באדם ש"דיבר על חיילי צה"ל כרוצחי תינוקות", והוסיף כי המחנה שבו הוא חבר "מאשים את היהודים במקום את הטרוריסטים אחרי כל פיגוע".

לדבריו, "החבורה הזאת היא הממשלה שגדי איזנקוט בחר להיות חלק ממנה".