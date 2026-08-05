יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, עורר סערה בעקבות דברים שאמר בכנס לפני כחודש, אשר פורסמו מחדש היום (רביעי), ובהם התייחס לסוגיית גיוס החרדים ואמר בין היתר כי מדובר ב"ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה".

"אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול, כמו גיוס החרדים", אמר גולן. "אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע. אנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור עבורם את תנאי הפרדה בין גברים... בקיצור, זה דבר לא מעשי".

עוד הוסיף כי, "אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. זה לא עובד ככה. גיוס חרדים הוא תהליך. גיוס ערבים הוא תהליך, גיוס נשים חרדיות הוא תהליך".

לדבריו, אם המדינה מבקשת לקדם מודל של שירות לכלל הצעירים, יש לבצע שינוי רחב במערך השירות. "אם באמת אנחנו אומרים שהעיקרון המכונן הוא שכל נער ונערה בגיל 18-19 נותנים שנה למדינה לפחות, צריך לארגן מחדש את כל המערכת", אמר.

גולן ציין כי הוא תומך במגוון מסלולי שירות, לא רק במסגרת צה"ל. "אני בעד שיהיה שירות גם במד"א, בכבאות, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובבתי החולים. כל מה שניתן לפקח עליו והוא באמת שירות לציבור". עוד הוסיף כי מחזורי הגיוס גדלים מדי שנה, בעוד שלדבריו "הצבא לא יגדל בהתאם לגודל מחזורי הגיוס, וזה דבר לא סביר".

מאוחר יותר בשל הסערה פרסם גולן הבהרה: "גיוס לכולם. נקודה. ראש ממשלת המשתמטים והלשכה שנחקרת בפרשת הקשר עם קטאר ממשיכים לשחק בקטעי סרטונים. זה מה שנשאר כשהממשלה שלהם קורסת. במציאות, הם נכשלו מול איראן, נכשלו בעזה, נכשלו בלבנון, והעבירו חוקי השתמטות שהפילו את כל הנטל על המשרתים והמילואימניקים. מי שהצביע בעד השתמטות לא יטיף לנו על שירות".

הוא הוסיף: "אני שירתתי עשרות שנים בצה"ל והייתי סגן הרמטכ"ל. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר: גיוס לכולם. נקודה. גיוס לפי צורכי ויכולות צה"ל. מי שלא יתגייס לצה"ל יישא בשירות לאומי מלא. בלי קומבינות, בלי פטורים ובלי חוקי השתמטות. אצלנו כולם משרתים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "יאיר גולן הוא שונא ישראל, אוטו-אנטישמי שמפיץ עלילות דם גזעניות נגד המגזר החרדי - בזמן שהוא טוען שהחרדים הם 'אנשים חסרי השכלה ויכולת פיזית', אנחנו כבר גייסנו למג"ב, למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי 1,400 חרדים. מיד עם הגשת הרשימות, עוצמה יהודית תעתור לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בדרישה לפסול אותו מהתמודדות בשל הגזענות הדוחה שלו".