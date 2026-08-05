עשרות מתושבי הנגב הגיעו היום (רביעי) לרחבת עיריית באר שבע כדי להביע תמיכה בסגן ראש העיר שמעון טובול, לאחר שמול העירייה התקיימה מחאה של פעילי שמאל שקראו להדחתו.

טובול מואשם בתקיפת עובד בדואי שהשמיע מוזיקה בערבית בתחנת דלק. לפי הפרקליטות הוא הכה את הצעיר, דחף עובד נוסף והניף את נשקו האישי באוויר.

המפגינים, שהגיעו ביוזמת תומכיו של טובול, ביקשו להביע הערכה על פעילותו הציבורית ועל שירות המילואים הממושך שביצע במהלך המלחמה. טובול, שהצטרף לאחרונה למפלגת "נעם לישראל" בראשות ח"כ אבי מעוז, זכה לדבריהם לחיזוק מצד תושבים שביקשו להביע התנגדות לקריאות להדחתו.

במהלך ההפגנה קראו המשתתפים לראש עיריית באר שבע שלא להיכנע ללחצים הציבוריים שהופעלו סביב ישיבת מועצת העיר. לדבריהם, טובול נבחר באופן דמוקרטי ומייצג את ציבור בוחריו, וכי המחאה נגדו אינה משקפת את עמדת רוב תושבי העיר והנגב.

מארגני ההפגנה מסרו כי הגיעו "כדי לעמוד מאחורי שמעון טובול ולהבהיר שיש ציבור גדול שאינו מוכן לקבל את מסע ההכפשה המתנהל נגדו". לדבריהם, טובול "שירת מאות ימים במילואים כדי להגן על אזרחי ישראל, והוא ראוי להערכה ולא לרדיפה". עוד הוסיפו כי הם מאמינים שכל אדם זכאי להליך הוגן ולא ל"משפט שדה" שמונע, לטענתם, משיקולים פוליטיים.

לדברי המארגנים, התמיכה בטובול תימשך גם בהמשך, מתוך אמונה כי "האמת תצא לאור".