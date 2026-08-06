טל ינון דרדיק מדבר בבית המשפט

לראשונה מאז מעצרו המנהלי ושביתת הרעב שנמשכת יותר מחודש, טל ינון דרדיק שובר שתיקה ומדבר לראשונה עם כלי התקשורת.

בשיחה קצרה עם ערוץ 7 בבית המשפט המחוזי בירושלים טרם הדיון, הוא דוחה את טענות מערכת הביטחון נגדו, מתעקש על חפותו ומצהיר כי ימשיך להיאבק עד לביטול הצו.

כשנשאל כיצד הוא מרגיש לאחר יותר מ-30 ימי שביתת רעב, התייחס דרדיק להצעה שקיבל, לדבריו, מצד הרשויות ואמר כי לא מדובר בפתרון אמיתי. "הוא לא הציע לי פתרון. הוא הציע לי גזר דין מוות. הוא הציע לי הרחקה מהמשק שלי. הוא לא הציע לי שום פתרון. הוא הציע לי לקיים את הוראות הצו במלואן, והצו הוא לא ישים".

דרדיק הבהיר כי מטרתו היא אחת - לשוב לביתו. "אני רוצה לחזור לבית שלי, ואני אאבק על זה עד הסוף. אני אאבק על זה עד הסוף, עד הניצחון".

בהמשך נשאל על טענת השב"כ ואלוף פיקוד המרכז שלפיה הוא מהווה אדם מסוכן. תשובתו הייתה קצרה וחדה: "הם משקרים".

דרדיק התייחס גם למכתב ששיגר אתמול באמצעות עורכי דינו, שבו טען כי כלל לא נכח באירוע בח'ירבת חומסה, שלגביו נטען כי היה מעורב. "אני אדם שומר חוק. אני לא עברתי שום עבירה. ואני עומד על חפותי, ואני אמשיך לעמוד על חפותי עד הסוף", אמר.

הדברים נאמרו בבית המשפט המחוזי בירושלים, שבו נדון ערעורו של אלוף פיקוד המרכז על החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים, שקבע כי צו המעצר המנהלי שהוצא נגד דרדיק אינו ישים.