יהדות בדור ה-AI: בכירי עולם המדיה בישראל, לצד דמויות מפתח ומשקיעים מעולם ההייטק, התכנסו ביישוב סביון לאירוע שבמהלכו חשף הרב שמואל ביסטריצקי, רב בסביון ושליח חב"ד, את המיזם הטכנולוגי החדש: 'Jewit - פשוט להיות יהודי'.

מדובר בפלטפורמה דיגיטלית ופרויקט היסטורי, המשלב טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות במטרה להנגיש את עולם המצוות, ההלכה והמסורת היהודית לכל אדם, בכל מקום ובזמן אמת.

בין הנואמים המרכזיים בערב בלט ד"ר בן חקלאי, סמנכ"ל הטכנולוגיות הלאומיות של מיקרוסופט בישראל ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן.

לצדו דיברו אוהד פלוטניק, תושב סביון ואיש סייבר מוערך, ורוני מורל, שייצג את קבוצת התושבים המקומיים שהאמינו בחזון והשקיעו בו את מרצם וממונם.

האתר המושקע והחדשני, הפועל בארבע שפות (עברית, אנגלית, צרפתית ורוסית), נועד ללוות את הגולשים צעד אחר צעד ברגעים היומיומיים ובצמתי החיים המרגשים ביותר.

"בין אם מדובר במי שרוצה לדעת איך לקבוע מזוזה, לבנות סוכה, להניח תפילין, או איך להתחיל לשמור כשרות ושבת בפעם הראשונה - Jewit מציע פתרון מיידי", אמר הרב ביסטריצקי.

המערכת כוללת מדריכים מעשיים לקריאה ולצפייה, לוח שנה יהודי דינמי וסידור תפילה המותאם אישית למשתמש.

מעבר לכלי המחשוב, הפלטפורמה מקשרת את המשתמשים ליותר מאלף רבנים הזמינים למתן מענה אנושי מהיר, המותאם לפי מיקומם הגיאוגרפי.

"אנחנו בעידן חדש שבו המרחק בין הקידמה הטכנולוגית ללב המסורת היהודית מעולם לא היה קרוב יותר", סיכם הרב ביסטריצקי, "העובדה שבערב בחירות, כל קצוות הציבוריות הישראלית מתכנסים יחד לחגוג השקת פלטפורמה כזו - אומרת הכל: בוחרים יהדות".