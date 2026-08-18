צה"ל תקף הערב (שלישי) מפקדי נוח'בה בחמאס בעת פגישה במרחב שאטי, באזור נמל עזה. לפי דיווחים פלסטיניים, בתקיפה נהרגו שבעה בני אדם ונפצעו 14 נוספים.

הפלסטינים דיווחו כי התקיפה בוצעה בבית קפה באזור החוף בעיר עזה. בצה"ל מסרו כי בין היעדים שהותקפו היו מפקד פלוגה, שלושה מפקדי מחלקות ומחבלים נוספים.

לדברי צה"ל, המחבלים שנפגשו במקום קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועת עזה. עוד נמסר כי אחד המחבלים שהותקפו השתתף בטבח 7 באוקטובר ופשט אז לשטח ישראל.

בצה"ל ציינו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים. הצבא הודיע כי יעדכן בהמשך בתוצאות התקיפה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לתקיפה ואמר, "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי רה"מ בנימין נתניהו ועל ידי, ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח השבעה באוקטובר".

כ"ץ הוסיף, "כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי החמאס וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום - מתוך אזור הביטחון".