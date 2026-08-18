מתחם ייעודי לחיילים מהמגזר החרדי נחנך אתמול (שני) ביחידת הית"ד 382, יחידת התקשוב הדיגיטלית תחת עוצבת התקשוב בפיקוד המרכז.

המתחם נועד להעניק לחיילים החרדים סביבת שירות מותאמת, לצד השתלבות בעשייה המקצועית והמבצעית של היחידה.

טקס החנוכה נערך במעמד מקשא"פ מרכז, מפקדי היחידה, נציגי מדור חרדים באגף התקשוב וההגנה בסייבר, מנהלי תוכנית יואב וחיילים העתידים להצטרף ליחידה. במסגרת המתחם נבנתה מעבדה אנליטית מופרדת לשימוש החיילים בעבודתם במסגרת תפקידם.

ביחידה משרתים כיום עשרות חיילים חרדים, בעיקר בתפקידי טכנאי סיסטם. בקרוב צפויים להצטרף אליהם עשרות חיילים נוספים, בוגרי תוכנית יואב.

מפקד הית"ד, סגן-אלוף א', התייחס לחנוכת המתחם ולשילוב החיילים במערך הטכנולוגי. "כל חייל איכותי שמצטרף למערך הטכנולוגי מחזק את היכולת שלנו לעמוד במשימה", אמר.

"המתחם החדש יאפשר לחיילים החרדים לשרת בסביבה המותאמת לצורכיהם ולהיות חלק בלתי נפרד מהעשייה המבצעית של היחידה", הוסיף מפקד הית"ד.