מתפקדי הליכוד בהר חברון רשמו אתמול (שני) שיעור הצבעה של 80% בפריימריז של המפלגה, לאחר שמספר המתפקדים באזור גדל מכ-150 לכ-600.

לפי הנתונים, הגידול הגיע בעקבות עבודת שטח של פעילי הליכוד ובהובלת ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי.

בתוצאות מהקלפיות במיתרים ובקלפיות החוץ הוביל נציג מחוז יו"ש, ארז תדמור, עם 398 קולות, שהם 87%. אחריו דורגו יריב לוין עם 373 קולות (81%), שלמה קרעי עם 358 קולות (78%), אלי כהן עם 339 קולות (74%) ועמיחי שיקלי עם 322 קולות (70%).

יואב קיש קיבל 300 קולות, שהם 65%, ואילו ניר ברקת ומיקי זוהר קיבלו 291 קולות כל אחד, שהם 63%. מירי רגב קיבלה 285 קולות (62%) ועמית הלוי קיבל 270 קולות (59%).

אלירם אזולאי התייחס לתוצאות ואמר, "מתפקדי הליכוד בהר חברון הוכיחו אתמול שלציבור שלנו יש כוח, קול משמעותי ואחריות לאומית. אחוז ההצבעה הגבוה וההתארגנות המרשימה בשטח מראים שההתיישבות כאן כדי לגדול ולחזק את נאמני ארץ ישראל ואת המשך דרישתנו לריבונות".

אזולאי הוסיף כי בכוונתו להמשיך לפעול להרחבת פעילות הליכוד באזור: "נמשיך להגדיל את סניף הליכוד שלנו ולעבוד למען עתיד ההתיישבות".