משרד ראש הממשלה אישר הערב (שלישי) כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה הלילה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דהור בסוריה.

בהודעה שפורסמה באנגלית נמסר כי התקיפה בוצעה על רקע כוונה לפריסת כוחות טורקיים בבסיס אווירי סמוך לחלב.

לפי הודעת משרד ראש הממשלה, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, אך סוריה עמדה להפר אותו כאשר התירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס האווירי. בישראל טענו כי הזהירו את סוריה שוב ושוב שפריסה כזו תהווה איום על ביטחונה, אך האזהרות לא נענו.

"ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו", נמסר בהודעה. בכך נטלה ישראל באופן רשמי אחריות על התקיפה, לאחר שבסוריה ייחסו אותה לישראל כבר בשעות הבוקר.

הלילה הותקף שדה התעופה הצבאי אבו א-דהור באזור הכפרי המזרחי של אידליב. על פי סוכנות הידיעות "סאברין", מסלול המראה בשדה התעופה הותקף.

בסוריה טענו הבוקר כי מדובר בתקיפה ישראלית, לאחר תקופה ארוכה שבה לא היו תקיפות של צה"ל בעומק המדינה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום ברק, גינה באופן חריג את התקיפה ואמר כי הוא "מודאג מאוד".

בכיר ישראלי אישר בשיחה עם פוקס ניוז כי מדובר בפעולה ישראלית, וטען כי ירושלים שיתפה את וושינגטון לפני התקיפה ב"מידע מודיעיני רגיש". לדבריו, המידע הועבר "ברמות הבכירות ביותר של הסוכנויות והגופים השונים" בשתי המדינות.

הבכיר הישראלי התייחס גם לא-שרע ואמר, "הוא מבין שהוא לא יכול לפעול כמו המשטר הסורי הקודם. ייתכן שהוא לא הבין מה קורה, או לא ידע".