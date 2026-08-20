שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר הבוקר (חמישי) מסר חריף לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, על רקע המתיחות סביב הנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה והתקיפה הישראלית במדינה בימים האחרונים.

כ"ץ פרסם את דבריו בשפה הטורקית ואף תייג את חשבונו של ארדואן. "ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה", כתב.

שר הביטחון המשיך במסר ישיר לנשיא הטורקי, "עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונריים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה".

הדברים מגיעים לאחר התקיפה הישראלית בשדה התעופה הצבאי אבו א-דהור בסוריה, שבוצעה על רקע כוונה לפריסת כוחות טורקיים בבסיס אווירי סמוך לחלב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש לתקיפה ואמר, "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. הבהרנו את המסר בצורה ברורה: Don’t. כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר".

משרד ראש הממשלה אישר כי ישראל עמדה מאחורי התקיפה. בהודעה שפורסמה באנגלית נמסר כי ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, וכי לטענת ישראל סוריה עמדה להפר אותו בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב.

לפי הודעת משרד ראש הממשלה, ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה צבאית טורקית במקום תהווה איום על ביטחונה, אך לטענתה סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות.

עוד דווח אמש בסוכנות הידיעות רויטרס כי ראש המוסד רומן גופמן קיים שיחת טלפון עם שר החוץ הסורי אסעד אל-שייבאני ארבעה ימים לפני התקיפה. לפי הדיווח, השניים שוחחו על הנוכחות הצבאית של טורקיה בסוריה.