ארגון הטרור הרצחני חמאס החל להיערך להעברת פעילותו החשאית מטעם הארגון לשטח טורקיה, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן חדשות, מפי מקורות פלסטיניים.

על פי הדיווח, מדובר בעיקר במחלקות הפועלות מאחורי הקלעים, ובהן תחומי התכנון והסייבר. במקביל, הנהגת חמאס והפעילות הפומבית של הארגון צפויות להמשיך לפעול מקטאר.

המהלך מגיע על רקע המתיחות בין חמאס לקטאר. אמש דווח בכאן חדשות כי מנגנוני הביטחון הקטאריים הגבילו את פעילותם של בכירי הארגון במדינה, וחייבו אותם לקבל אישור מראש לכל פגישה רשמית או קבלת פנים שהם מבקשים לקיים בדוחה.

על פי המקורות, ההחלטה הקטארית התקבלה לאחר שחמאס בחר בח'ליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית, למרות ניסיונותיה של קטאר לקדם את מינויו של חאלד משעל.

לפי הדיווח, אל-חיה מזוהה עם הציר האיראני, בעוד משעל נחשב מקורב יותר לקטאר ולתנועת "האחים המוסלמים", ובקטאר ראו בבחירה באל-חיה מהלך המנוגד לאינטרסים שלהם.

ח'ליל אל-חיה נבחר לתפקיד לפני כשבועיים, לאחר שהמשרה נותרה פנויה מאז חיסולו של יחיא סינוואר באוקטובר 2024. סינוואר עצמו החליף בתפקיד את אסמאעיל הנייה, שחוסל קודם לכן.