מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע הערב (שלישי) כי ממשל טראמפ מטיל סנקציות על נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי, טומוקו אקאנה, ועל התובע הבכיר עבדולאי סייה.

לדבריו, המהלך הוא חלק ממאבק דיפלומטי שפתח בחודש שעבר נגד פעילות בית הדין.

"בחודש שעבר פתחתי בקמפיין דיפלומטי לפירוק האיום של ה-ICC על הריבונות הלאומית שלנו", כתב רוביו. לדבריו, ממשל טראמפ מטיל את הסנקציות במסגרת "המשימה הבלתי מתפשרת שלנו להגן על אמריקנים מבית המשפט המדומה הזה".

רוביו הוסיף בהתייחסו להכרזת העצמאות האמריקנית, "אמריקנים לעולם לא יועברו מעבר לים כדי לעמוד לדין בגין עבירות מדומות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על הודעתו של מזכיר המדינה ותקף בחריפות את בית הדין. "ה-ICC הפך לבית משפט למראית עין, שעוטף את ניצול כוחו לרעה בשפה של המשפט הבינלאומי, תוך שהוא חותר תחת עקרונות הצדק עצמם", אמר נתניהו.

"אני משבח את מזכיר המדינה מרקו רוביו על הובלת המאמצים הנחושים של ממשל טראמפ נגד החריגה הבלתי לגיטימית של ה-ICC מסמכותו", הוסיף ראש הממשלה. לדבריו, רוביו הבהיר כי "הבכירים המושחתים שמובילים את ה-ICC יישאו בתוצאות".