מערכת החינוך של חסידות בעלזא במונטריאול שבקנדה רושמת הערב (שלישי) הישג משפטי ששם קץ לתקופה ארוכה של אי-ודאות וחרדה עמוקה בקרב מאות משפחות.

בית המשפט המנהלי של קוויבק קיבל את עתירתם הדחופה של עורכי הדין מטעם הנהלת המוסדות, והורה על ביטול מוחלט של החלטת רשויות המדינה במחוז - החלטה שביקשה לשלול את הרישיונות והתקציבים הממשלתיים ממוסדות התורה והחינוך של החסידות בעיר.

בעקבות הפסיקה המכריעה, הוסר באחת האיום הכבד שרבץ מעל פתיחת שנת הלימודים, ושלושת המוסדות המרכזיים - גן הילדים, תלמוד התורה והישיבה הקטנה, שבהם מתחנכים כ-600 תלמידים - יפתחו את שעריהם כמתוכנן, תוך המשך קבלת מלוא התקציבים הנדרשים לתפעולם השוטף ולרווחת התלמידים.

הפרשה הסוערת החלה לפני שבועות אחדים, אז הנחיתו רשויות המדינה במחוז קוויבק מהלומה על הקהילה, כאשר הודיעו על הפסקת התקציבים לאותם מוסדות מרכזיים.

הצעד הדרמטי הגיע בעיצומה של תקופת ההיערכות לקראת שנת הלימודים החדשה, כשהוא מותיר מאות הורים וילדים במצב של חוסר אונים.

מטעם הרשויות נמסר אז כי המהלך נסמך על שורה ארוכה של ביקורות ומעקבים שהתנהלו מול הנהלת המוסדות, ואשר חלקם לטענתם אף נמשכים ברציפות מאז שנת 2007.

בדוח האחרון של הוועדה המייעצת לחינוך פרטי נטען כי למרות ארכות חוזרות ונשנות שניתנו למוסדות מאז שנחתם הסכם הבנות רשמי ב-2009, הם כשלו לכאורה פעם אחר פעם בעמידה בתקני הרגולציה המחייבים במחוז.

בין הליקויים המרכזיים שהציגו המפקחים כדי להצדיק את הצעד הקיצוני, צוינו מחסור חמור במורים מוסמכים המלמדים בשפות הרשמיות של המחוז (אנגלית וצרפתית), חריגה מהיקף שעות הלימוד הנדרש על פי החוק במקצועות הליבה, שימוש בחומרי לימוד שאינם מאושרים על ידי משרד החינוך המקומי, ואף טענות שונות בנוגע לליקויי בטיחות נקודתיים ביציאות חירום.

ביקורות פתע שנערכו במקום אף הניבו דיווחים על כיתות שנותרו לכאורה ללא הוראה פעילה, תלמידים ששהו באולמות תפילה בשעות הלימודים הרשמיות, ונוכחות אנשי צוות שאינם שולטים בשפות הנדרשות בחוק.

מנגד, בהנהלת המוסדות במונטריאול דחו את ההאשמות הללו מכל وכל, וטענו לאורך כל הדרך כי מדובר בטענות מופרכות וקנטרניות.

צוות ההגנה המשפטי ששכרו מנהלי המוסדות הגיש לבית המשפט המנהלי של קוויבק בקשה דחופה להוצאת צו מניעה נגד ההחלטה הממשלתית, תוך שהם מדגישים בפני השופטים כי מדובר בצעד פוליטי, דרקוני ובלתי מידתי בעליל, המבוסס על "הנחות עובדתיות שגויות וניתוח משפטי וחינוכי מוטעה".

כאמור, כעת בית המשפט הפך את ההחלטה לטובת החסידות.